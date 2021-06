Perez niet bezorgd na P13 en P8 in vrijdagse trainingen

In tegenstelling tot teamgenoot Max Verstappen die in beide sessies de snelste was, kende Sergio Perez een minder optreden op de Red Bull Ring. De Mexicaan eindigde in de eerste sessie op P13 en was in de tweede training negende, op een paar tienden van de Nederlander.

Perez kreeg de afgelopen dagen veel lof toegezwaaid voor zijn sterke optreden in Baku en op Paul Ricard, maar de Mexicaan leek er vrijdag tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermarken wat minder solide uit te zien. Leek, want volgens Perez zelf was er vrij weinig aan de hand. “Ik was gewoon de auto aan het verkennen. Ik probeerde zoals gewoonlijk iets te leren door de set-up wat aan te passen. Ik probeer echt mijn tijd te nemen met de auto. Niet zo heel belangrijk, zullen we maar zeggen. Ik denk dat we een goed tempo hebben, het tempo in de long runs zag er veelbelovend uit, dus als we een paar tienden kunnen vinden, kunnen we morgen de strijd aangaan.”

De ervaren Mexicaan kijkt dan ook met vertrouwen vooruit naar wat de dag van morgen zal brengen. “Het is duidelijk dat een paar tienden van een seconde hier enorm veel verschil maken. Ik verwacht dat we er morgen tijdens de kwalificatie gewoon bij staan en dat we in staat zijn om in Q3 een goede ronde neer te zetten.”

Perez had in de eerste sessie even een momentje op het toen nog ‘groene’ circuit. Het was toen nog droog op de Red Bull Ring, maar bij aanvang van de tweede sessie vielen er wat spetters. Gevraagd of de omstandigheden daardoor waren verslechterd, zei de Red Bull-coureur. “De omstandigheden waren goed. Ik denk dat de baan zelfs beter werd naarmate we verder reden. Het wordt interessant om te zien wat er vannacht [met eventuele neerslag] gaat gebeuren, maar het belangrijkste is denk ik dat we van onze kant de puntjes op de i moeten zetten.”