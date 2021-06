Na de Grand Prix van Frankrijk op Circuit Paul Ricard is het Formule 1-circus direct doorgereisd naar de Oostenrijkse Red Bull Ring. Daar worden net als in 2020 twee achtereenvolgende races georganiseerd, te beginnen met de GP van Stiermarken van dit weekend. De Oostenrijkse Grand Prix, die al op de kalender stond, vindt volgende week plaats. In het verleden was de Red Bull Ring regelmatig goed voor veel spektakel en mooie momenten. Slaat Max Verstappen opnieuw toe op de thuisbasis van zijn werkgever of gaat rivaal Lewis Hamilton er met de winst vandoor?

Onboard: Een virtuele ronde over de Red Bull Ring

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Stiermarken?

Datum: Zondag 27 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Stiermarken (vernoemd naar de regio Steiermark waar het circuit gelegen is) wordt verreden op zondag 27 juni 2021. De startlichten gaan op 15.00 uur op groen. In 2020 werden de races op de Red Bull Ring gewonnen door Mercedes: Valtteri Bottas zegevierde in de Grand Prix van Oostenrijk, teamgenoot Lewis Hamilton won een week later de GP van Stiermarken. Max Verstappen won in 2018 en 2019 in Spielberg.

Volledig tijdschema GP van Stiermarken

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 25 juni 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 25 juni 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 26 juni 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 26 juni 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 26 juni 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 26 juni 15.48u-16.00u Race Zondag 27 juni 15.00u

Er zijn veel verschillende officiële Formule 1-streams. Welke streams je kan bekijken hangt af van het land waar je bent. Maar er zijn ook manieren om je internetverkeer om te leiden via een land naar keuze, met een VPN-verbinding. Zo kan je het internet op net alsof je in dat andere land bent. Dit is een uitstekende manier om toegang te krijgen tot vele officiële gratis en betaalde F1-streams. Meer informatie over hoe dit werkt vind je hier.

Uitzending Formule 1 op Ziggo

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

De Formule 1 is in Nederland op televisie alleen te zien via Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Volgend jaar gaan deze over naar het nieuwe streamingsplatform Viaplay van het Scandinavische NENT. In veel omringende landen is de Formule 1 al achter de betaalmuur verdwenen. Het Franstalige Tipik, voorheen RTBF2, zendt de race nog wel live uit maar deze zender zit doorgaans niet in het basispakket. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle Formule 1-actie kijken. Ook zonder abonnement is het mogelijk om de races te volgen maar dan moet je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Een abonnement is bij alle aanbieders beschikbaar en kost 14,95 euro per maand.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Wie zonder Ziggo naar de Formule 1 wil kijken kan het beste terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier wordt live elke Formule 1-training, -kwalificatie en -race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwing en reacties van diverse coureurs en teambazen. Ook kijk je er naar documentaires, historische races en andere kampioenschappen zoals Formule 2 en Formule 3. Met een abonnement krijg je toegang tot aanvullende features als livetiming, onboardcamera’s van alle rijders, driver tracker en meer. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

F1-update tijdens het raceweekend

Krijg je geen genoeg van de Formule 1 en wil je alle ins en outs horen van de experts? Neem dan een kijkje op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Van donderdag tot en met zondag bespreekt onze Formule 1-journalist Ronald Vording met redacteur Koen Sniekers de belangrijkste zaken uit de sport. Ze nemen de dag van Max Verstappen door, analyseren de voornaamste aspecten van de dag en vertellen wat er achter de schermen gebeurde en wat de fans niet zagen.

Abonneer je hier op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland en mis niets.