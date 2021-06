Hamilton: “Red Bull deelt rake klappen uit op dit moment”

Na zijn nederlaag in Frankrijk hoopt Lewis Hamilton dit weekend op de Red Bull Ring wat terug te kunnen doen in de strijd om de wereldtitel, maar tot dusver moet de Brit ook in Oostenrijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Nederlander was vrijdag in beide vrije trainingen de snelste op de Red Bull Ring. Hamilton reed eigenlijk de snelste ronde van de dag, maar de Brit zag zijn rondetijd doorgestreept worden wegens het overschrijden van de baanlimiet. Het leverde hem aan het einde van de dag de vierde plek op, +0.384 seconde achter Verstappen.

“Het was oké”, blikte Hamilton na afloop voor de camera’s van de Formule 1 terug op de vrijdag. “Ik denk dat we, vooral over één ronde, wat tekortkomen. Maar over het algemeen voelt de auto best degelijk aan. Ik heb wat zwakke punten gevonden en zoals ik voor het weekend al aangaf verliezen we best veel op de rechte stukken. We moeten er dan ook aan blijven werken om dat recht te zetten.”

Vanwege het korte rondje op de Red Bull Ring liggen de verschillen er dicht bij elkaar, maar volgens Hamilton steekt Red Bull er wel bovenuit: “Het hele veld zit dicht bij elkaar. Ik denk dat de Red Bulls heel moeilijk te verslaan zullen zijn. Ze hebben gewoon net dat beetje voorsprong, misschien wat meer. We weten niet helemaal waartoe ze in staat zijn wanneer ze de motor openschroeven.”

“Verder weet ik niet echt wat ik erover moet zeggen omdat ik niet heel veel problemen had vandaag. Ik ben meer tevreden nu met waar we de auto hebben weten te krijgen. De hele week heb ik er volle bak aan gewerkt, proberen te begrijpen hoe ik de auto wil hebben. Ik hoop dat het harde werk snel zijn vruchten af gaat werpen.”

Rake klappen

Door het wegstrepen van zijn snelste ronde is het verschil met Verstappen over één ronde volgens Hamilton wat vertekend, maar ook in de langere runs staat Red Bull er beter voor volgens de wereldkampioen: “Ik ga er alles aan doen vanavond om het gat kleiner te maken, maar over het algemeen persen we al het maximale uit de auto. Ik weet niet of het verschil echt vier tienden van een seconde is, we zullen zien wat er morgen gebeurt. Mijn snelste ronde is doorgestreept dus het zat wat dichter bij elkaar. Het zit echt dicht bij elkaar, maar vooral wat betreft de race pace waren zij heel erg sterk.”

“Ze delen echt een paar rake klappen uit op dit moment”, erkent Hamilton, die in de titelstrijd inmiddels twaalf punten achterstaat op Verstappen. “Wij moeten onze verdediging op orde hebben en zorgen dat we klaar zijn om terug te slaan.”