Verstappen looft teammaat Perez: "Dit is wat je graag wilt zien"

Verstappen begint met een voorsprong van twaalf punten aan de zogenaamde 'double header' in Spielberg. Een prima uitgangspositie en eentje die voor een deel aan zijn nieuwe teamgenoot te danken is. Sergio Perez toont zich een uitstekende tweede rijder, een puzzelstukje dat Red Bull in de voorbije jaren moest missen. De tweevoudig GP-winnaar was in Baku paraat om de zege veilig te stellen en zat in Frankrijk continu in het 'pit window' van Mercedes. Dat laatste is volgens Toto Wolff de voornaamste reden gebleken waarom zijn formatie geen tweede stop heeft gemaakt.

Het zijn twee manieren waarop Perez dit seizoen al van meerwaarde is geweest, zo ziet ook Verstappen. "Tot nu toe gaat alles goed. Ik ken Checo natuurlijk al wat langer, maar niet als teamgenoot. In dat opzicht is het altijd een beetje anders, maar tot dusver gaat het geweldig. We kunnen vooraan goed samenwerken en het maximale resultaat voor het team scoren, dat is natuurlijk wat je graag wilt zien. In dat opzicht ga ik graag zo door, hij is een geweldige teamgenoot", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. Met die laatste woorden duidt de Limburger op een eventueel langere samenwerking. Perez heeft zelf trouwens al aangegeven een contract voor 2022 graag 'relatief vroeg' te willen regelen.

De Mexicaan lijkt zo een ontbrekende schakel te zijn in het team van Christian Horner. Met Pierre Gasly en later Alexander Albon aan zijn zijde stond Verstappen er vooraan immers vaak alleen voor. Toch wil Verstappen die coureurs niet één-op-één met elkaar vergelijken. "In de voorbije jaren hadden we ook geen auto om echt met Mercedes te vechten. Dan kun je eigenlijk doen wat je wilt: een driestopper maken, de achterbanden eens aan de voorkant zetten, dat soort dingen. Er veranderde toch niets. Nu hebben we wel een auto waarmee we kunnen vechten en dan is het natuurlijk superbelangrijk om twee coureurs vooraan te hebben. Dat is precies wat we in Baku en Paul Ricard hebben gezien. Het wordt ook cruciaal voor het constructeurskampioenschap, dus we moeten dit tot het einde volhouden."

Perez maakte in Frankrijk plaats voor Verstappen, al zijn de richtlijnen in andere gevallen vrij simpel volgens laatstgenoemde: "Crash niet samen, dat is eigenlijk de enige regel. Verder zijn we gewoon vrij om te racen", zegt hij met een lach. Die lach blijkt sowieso nooit ver weg bij de nieuwe teamgenoten. "Nee, naast allerlei serieuze dingen kunnen ook wel veel lol hebben samen. Het hoeft daarbij niet altijd over auto's te gaan..."

Video: Lof voor Perez van Verstappen, de nieuwe contractonderhandelingen van Hamilton en een vooruitblik op de GP van Stiermarken