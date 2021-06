Perez: Verstappen zou voor mij ook aan de kant zijn gegaan

Verstappen maakte vorige week op Paul Ricard twee pitstops tijdens de Franse Grand Prix, waardoor hij in de slotfase achter teamgenoot Sergio Perez kwam te rijden. De Mexicaan – die zelf maar één keer was gestopt – maakte in Signes ruim baan voor de Limburger, die daardoor geen tijd verloor in de jacht op de beide Mercedessen. Het leverde Verstappen uiteindelijk de overwinning op, terwijl Perez er met een derde plek een dubbel podium van maakte voor het team van Red Bull.

“Het is belangrijk om altijd het maximale uit jezelf te halen. Dat geldt ook voor het team”, blikt Perez terug op het bewuste moment in de Franse GP. “Ik wist dat Max eraan kwam en dat het voor hem cruciaal was om geen tijd te verliezen, maar datzelfde gold ook voor mij. Hij zat op een andere strategie dus ik liet hem er voorbij. Het was voor ons allebei cruciaal dat we zo min mogelijk tijd verloren.”

Perez maakte aan de buitenkant van het circuit ruim baan voor Verstappen, die zijn Mexicaanse teamgenoot bedankte over de boordradio. De Limburger vervolgde zijn weg en pakte uiteindelijk anderhalve ronde voor het einde de eerste plek af van Hamilton. Perez wist op zijn beurt nog de Mercedes van Bottas in te halen in de strijd om de derde plek. “Ik denk dat ik in dat rondje zo’n anderhalve seconde verloor. Max verloor geen tijd, dus dat is goed. Uiteindelijk kan een seconde of twee een groot verschil maken voor het team.”

"Ik ben hier om het voor mezelf zo goed mogelijk te doen, maar daar plukt ook het team de vruchten van. Max zou hetzelfde hebben gedaan als de rollen waren omgedraaid.”

Verstappen en Perez lieten tijdens de persconferentie voorafgaand aan de eerste van twee races op het thuiscircuit van Red Bull in Spielberg weten dat ze met elkaar de strijd aan mogen gaan, maar vooralsnog ziet Perez niet in waarom beide teamgenoten het elkaar op de baan onnodig lastig zouden moeten maken: “We willen het voor onszelf zo goed mogelijk doen, maar uiteindelijk staat het teambelang voorop. Er zijn dit jaar titels te winnen dus we moeten samenwerken. Na elke vrije training, na elk rondje, om uiteindelijk het beste resultaat voor het team te scoren.”

Contractverlenging Sergio Perez bij Red Bull

Met zijn dubbele podiumfinish en goede teamwork solliciteert Perez naar een contractverlenging bij het team van Red Bull, al zegt de Mexicaan daar zelf nog niet heel erg mee bezig te zijn: “Op dit moment zijn we zo druk met al die races, we hebben er nu drie op een rij. Daarna zullen we wel wat tijd hebben om erover te praten”, aldus de coureur uit Guadalajara, die eventuele onderhandelingen wel zo snel mogelijk wil afhandelen: “Hopelijk gaat het niet te lang duren. Ik heb namelijk geen al te beste ervaringen met langdurige onderhandelingen. Maar ik zie het als iets natuurlijks. Zodra je je comfortabel voelt binnen een team en de samenwerking goed verloopt, is het iets wat vanzelf wel gebeurt.”

Vooralsnog ligt de focus van Perez dus bij het dubbele raceweekend in Oostenrijk, waar hij na de overwinning in Baku en de derde plek in Frankrijk opnieuw mikt op het podium: “Het is altijd goed om weekend na weekend goede resultaten te scoren op verschillende circuits en in verschillende omstandigheden. Ik kijk er dan ook naar uit om die reeks een vervolg te geven. Ik zie niet in waarom we hier niet opnieuw heel competitief zouden kunnen zijn. Ik begin me steeds beter thuis te voelen in de auto en tot dusver zijn er al een hoop positieve punten te halen uit dit seizoen.”

Hij sluit af: “Ik heb hier nog nooit op het podium gestaan, maar daar wil ik dit weekend graag verandering in brengen. Het is een geweldig circuit waar de races doorgaans ook heel goed zijn. Het is een circuit waar je goed kunt racen en veel plezier kunt hebben, dus ik kijk er naar uit.”

Video: Red Bull Racing en AlphaTauri in 'Formula Schnitzeljagd'