Afgelopen winter stapte Sergio Perez over van Racing Point naar topteam Red Bull Racing, waar hij een team vormt met Max Verstappen. De Nederlander is in een felle strijd verwikkeld om de wereldtitel, terwijl de Mexicaan de nodige aanpassingsproblemen kent. De afgelopen twee races ging het voorspoediger en stond hij op het podium. Nu jaagt Perez op de derde plaats in het kampioenschap, al moet hij dan nog 35 punten goedmaken ten opzichte van Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Voor het constructeurskampioenschap doet de Mexicaan inmiddels goede zaken voor zijn werkgever.

Hoewel er dit jaar nog veel op het spel staat, kijkt de ervaren rijder uit Guadalajara al uit naar het seizoen 2022. Komend jaar treedt er een nieuw reglement in werking, waardoor alle teams met een schone lei beginnen. “2022 wordt voor mij een sleutelseizoen in mijn carrière. De regels veranderen en we beginnen allemaal weer op nul”, zei Perez tijdens een persconferentie in Mexico-Stad, waarbij onze collega Luis Ramirez van Motorsport.com LAT-AM aanwezig was. “Volgend jaar wordt van groot belang voor wat er de komende jaren met mijn carrière gaat gebeuren. Het is belangrijk om goed uit de startblokken te komen. Ik hoop volgend jaar het verschil te kunnen maken.” De Mexicaan verwacht niet dat teamgenoot Verstappen een voorkeursbehandeling krijgt, ook niet als de Nederlander dit jaar wereldkampioen wordt: “Nee. Ik denk dat we volgend jaar allemaal vanaf nul beginnen. Wij kunnen vanaf het eerste moment competitief zijn.”

Perez hoopt op zege in Mexico

Eerst gaat de blik op de aanstaande race: de Grand Prix van Mexico. Perez hoopt daar te profiteren van de kwaliteiten van de Red Bull-Honda, die de afgelopen jaren bewezen heeft uitstekend uit de voeten te kunnen op het Autodromo Hermanos Rodriguez: “Winnen in Mexico is al van jongs af aan een van mijn dromen. Ik zou ontzettend trots zijn als me dat lukt. Dit jaar is een echte kans. Het is in de handen van mij en van mijn team, andere jaren was ik afhankelijk van andere factoren. Nu is het heel goed mogelijk. Ik ben 100 procent gemotiveerd.”

Teamorders bij Red Bull?

Aan eventuele teamorders om Verstappen te helpen wil de Mexicaan liever nog niet denken: “Het is lastig. We moeten zien hoe de race verloopt. Uiteindelijk werken we als team. Het belangrijkste is om het team resultaten te geven. Het draait om het grotere plaatje, we moeten de omstandigheden in acht nemen.”

Spectaculaire demo van Sergio Perez in Mexico-Stad