Verstappen: “Voortborduren op momentum van Amerika”

Met een gezonde voorsprong van twaalf punten op rivaal Lewis Hamilton stapte Max Verstappen het vliegtuig richting Mexico in. De Nederlander wordt gezien als de grote favoriet voor het aankomende raceweekend. De afgelopen jaren ging Verstappen zeer goed in Mexico, terwijl concurrent Mercedes veel meer moeite had met de ijle lucht in Mexico-Stad. Met het vertrouwen zit het wel goed, zeker na de knappe zege in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

“Het was natuurlijk een geweldig gevoel om weer op de hoogste trede te staan”, blikt Verstappen nog kort terug. “De laatste paar races waren vrij lastig met diverse motorstraffen en wat ongelukkige momenten, dus het voelde goed om daar weer te staan met Checo naast me. Het was een zeer aangename overwinning. Uiteraard was het zeer belangrijk om solide punten te scoren voor het kampioenschap. We waren snel dus ik hoop voort te borduren op dat momentum.”

Verstappen kwam in 2017 en 2018 als eerste over de meet in Mexico, en twee jaar geleden was hij dominant totdat hij zijn pole moest inleveren omdat hij te weinig vaart minderde onder geel. “Ik bewaar goede herinneringen aan Mexico met mijn twee overwinningen. Ik weet zeker dat we nu veel meer fans hebben met Checo in ons team. Ik kijk ernaar uit om hen op de baan te zien en hopelijk kunnen we een competitief weekend neerzetten.”

"Veel reistijd en tijdverschillen"

Na de race in Mexico reist het circus direct door naar Brazilië, gevolgd door een race in Qatar als slotstuk van het drieluik. Een drukke en belangrijke tijd, erkent de Nederlander: “Ik kijk ernaar uit, al wordt de triple-header erg druk! Het is ongelofelijk belangrijk voor mijzelf en voor het team om de komende drie races goed te presteren nu we strijden om het kampioenschap. We krijgen veel reistijd en tijdverschillen voor de kiezen maar ik kijk ernaar uit weer in Mexico en Brazilië te rijden, evenals naar de uitdaging van de nieuwe baan in Qatar.”

Onboard: Een rondje over het circuit van Mexico-Stad