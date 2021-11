De Formule 1 ondergaat deze winter een flinke metamorfose met nieuwe wagens én nieuwe banden voor het aankomende seizoen. Tijdens de post-season test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi krijgen teams bovendien voor het eerst kans om te testen met de nieuwe 18 inch wielen en het definitieve rubber voor het volgende seizoen. Veel teams bouwen speciale testmodellen waarmee ze de nieuwe onderdelen kunnen simuleren en waarmee ze redelijk representatief kunnen testen.

Williams heeft besloten geen speciale 'mule car' te bouwen voor de Abu Dhabi-test en laat de test daarom volledig schieten. “Helaas zullen wij niets doen”, zei Dave Robson, bij Williams het hoofd van de sportieve afdeling. “We hebben besloten geen testmodel te bouwen en daarom kunnen we ook niet meedoen aan de test. Ik heb begrepen dat je niet kunt meedoen aan de test als je geen speciaal model hebt, dus wij zullen er niet zijn.”

Geen grote gevolgen

Waarom kiest Williams ervoor geen speciaal testmodel te bouwen? Omdat de kosten simpelweg niet opwegen tegen de vermoedelijke winst die uit een dergelijke test gehaald kan worden. Robson verwacht echter wel dat zijn team een kleine achterstand zal oplopen als het afwezig is in Abu Dhabi. Het is in feite de enige gelegenheid om voor de start van de wintertests het definitieve Pirelli-rubber te testen. Maar ook zonder deelname in de Abu Dhabi-test denkt Robson dat er geen man overboord is.

“We hebben geen berekeningen gemaakt, we weten dat het een voordeel kan zijn om met een testmodel in actie te komen”, vervolgde de Britse technicus. “Aan de andere kant hadden we de middelen niet om het proces in gang te zetten toen we eraan moesten beginnen. Het was een beslissing die we een lang geleden genomen hebben en daar kunnen we niets meer aan veranderen. Wat we uiteindelijk zullen verliezen? In de wintertest zullen we met een kleine achterstand beginnen. Ik hoop dat de auto goed loopt en dat we het redelijk snel goed kunnen maken. We zouden graag testen, maar het is niet anders. Het zal niet veel schelen als we eenmaal aan het seizoen beginnen.”

Williams 2022 F1 car livery mock up Foto: Williams