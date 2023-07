Nadat de coureurs aan het begin van de sprintrace allemaal in de pits waren geweest voor intermediates, lagen Sergio Perez en Lewis Hamilton vierde en vijfde. De Mercedes-coureur begon de druk op de Mexicaan op te voeren na de safety car-fase voor Fernando Alonso, die in de grindbak was gespind. Tijdens een poging om Perez in te halen, botste hij tegen de rechterkant van de Red Bull, die daarbij een gat in de sidepod opliep. Hamilton haalde Perez vervolgens buitenom in bij La Source, waarna de coureur uit Guadalajara gelijk daarna ook posities moest inleveren bij Carlos Sainz en Charles Leclerc. Perez liet over de boordradio weten geen grip meer aan de achterkant te hebben en gleed bij Stavelot het grind in, waardoor hij terugviel naar P15. Korte tijd later kreeg hij de opdracht om de auto in de pits te zetten.

“Er was enorme schade als gevolg van het contact met Lewis”, zei Perez na afloop van de sprintrace na een vraag van Motorsport.com. “Hij kwam tegen de hele rechterkant van mijn auto, waardoor de vloer en sidepods beschadigd raakten. Toen was het game over. Ik was te veel grip kwijt.” Over het moment zelf vertelde de Red Bull-coureur: “Ik denk dat hij zonder grip kwam te zitten en zijn wagen niet meer kon afremmen. Daardoor kwam hij tegen mijn zijkant en liep mijn vloer schade op. Dat was zeer ongelukkig. Ik denk dat hij haast had. Iedereen had vandaag haast om naar voren te komen. Het is een heel korte race, dus je moet wat risico nemen. Maar het is niet leuk dat hij mijn race geruïneerd heeft.”

Volgens Perez lonkte een mooi resultaat in de sprintrace, nadat hij in de shootout op de zesde tijd was blijven steken. “Het zag er goed uit. Het team had een goede strategie gekozen en ik stond op het punt om Gasly voorbij te gaan toen de safety car de baan opkwam”, aldus Perez, die zondag als tweede aan de Grand Prix zal beginnen. “Hopelijk kunnen we de punten die we vandaag zijn misgelopen dan alsnog pakken. Mijn doel is om morgen een sterk resultaat te boeken.”

Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden van de stewards omdat hij de botsing had veroorzaakt. Als gevolg hiervan zakte de Mercedes-coureur in de uitslag van de vierde naar de zevende plek. Ook ontving de Brit twee strafpunten op zijn licentie.

Video: Sergio Perez en Lewis Hamilton raken elkaar tijdens sprintrace in Spa