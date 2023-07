Lewis Hamilton begon als zevende aan de Formule 1-sprintrace in België en belandde uiteindelijk in een gevecht met Sergio Perez. De Brit zag op een bepaald moment een gat en plaatste de W14 naast de RB19 van Checo. Beide heren kwamen met elkaar in aanraking, waarbij de auto van de Red Bull-coureur behoorlijk beschadigd raakte. Hij viel ver terug en uiteindelijk uit. Kort na de uitvalbeurt werd Hamilton bestraft met vijf seconden. Hij finishte als vierde, maar werd als zevende geklasseerd.

De zevenvoudig wereldkampioen vindt de vijf seconden straf te zwaar, al maakt het hem aan de andere kant ook niet uit. "Ik heb er weinig over te zeggen. Het was mijns inziens een race-incident", zegt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. Op de vraag of hij verrast was dat er meteen een straf werd uitgedeeld en er niet eerst over gesproken werd, antwoordt hij: "Ja, dat zeker. Het waren listige omstandigheden en iedereen doet zijn best. Ik deed het natuurlijk niet expres. Hij ging trager door de veertiende bocht en ik ging voor het gat. Ik zat er meer dan een halve wagenlengte naast en als je niet voor een gat gaat dan ben je geen coureur, zoals Ayrton [Senna] altijd zei. Dat is wat ik deed. Naar mijn idee was het een race-incident."

Met de zevende plek kan de Mercedes-coureur prima leven. "In een race als vandaag maakt het wat minder uit, je krijgt niet zoveel punten. Natuurlijk was het fijner om vierde te worden, maar het boeit mij niet of ik vierde of zevende word. Ik wil gewoon winnen. Ik had door de botsing vloerschade. De achterkant ging heen en weer en de banden gingen kapot. Ik kon niet dichter bij komen [aan Gasly]." Over de paar ronden achter de safety car bij de start van de sprintrace, zegt Hamilton het volgende: "Je kon niets zien. Het was goed dat ze die rondjes deden. Maar zelfs toen we mochten, kon je op bepaalde punten het rempunt niet zien. Op een bepaald moment dacht je: 'Oh, daar is het bordje al'." Het incident kwam Hamilton na de race ook nog op twee strafpunten op zijn licentie te staan.

Video: Hamilton en Perez botsen met elkaar tijdens F1-sprintrace GP België