Max Verstappen: Kon safety car niet eens zien, maar zonde als F1 NASCAR wordt

Max Verstappen heeft op Spa-Francorchamps zijn tweede sprintzege van het Formule 1-seizoen te pakken. De Nederlander moest de leiding na een iets latere pitstop dan McLaren - een veilige keuze - even aan Oscar Piastri laten, maar wist nadien zijn slag te slaan op Kemmel Straight. "Ik zag tijdens die out-lap al dat ik hem zou pakken", begint Verstappen zijn verhaal in gesprek met de Nederlandse pers. "Ik reed heel rustig en reed er al naartoe. We waren gewoon veel sneller."

Desondanks was zijn overwinning niet het voornaamste gespreksonderwerp na afloop. Dat was namelijk het zicht in de regen. Verstappen liet tijdens de persconferentie optekenen dat de safety car volgens hem één à twee ronden eerder naar binnen had gekund, al heeft hij ook alle begrip voor de mannen achter hem. Zo zei Pierre Gasly dat hij 'letterlijk niks' zag achter de safety car. "Dat ligt er natuurlijk maar net aan waar je rijdt", reageert Verstappen. "Wij wilden al meteen naar inters. De baanomstandigheden waren absoluut prima, alleen je ziet niks als je in het middenveld zit. Daarom denk ik dat een paar rijders zeggen ‘nee, we kunnen nog niet rijden’. Dat snap ik natuurlijk. Als iemand voor je spint, dan zie je gewoon niet waar die naartoe gaat."

Het maakt dat spray met afstand het grootste probleem is. De FIA weet dit en heeft daardoor een test uitgevoerd met spatborden dan wel wielkappen op de auto's. Het zou de hoeveelheid spray terug moeten dringen, maar is nog geen doorslaand succes gebleken. "Nee, maar de safety car gaf ook al te veel spray naar mij toe. Ik kon de safety car op sommige momenten niet eens zien en dat is nog niet eens een F1-auto. Op de snelweg heb je eigenlijk hetzelfde probleem. Wielkappen op een Formule 1-auto, dat maakt ook allemaal niks uit." Op de vraag van Motorsport.com of er überhaupt een oplossing denkbaar is, vervolgt Verstappen: "Nou ja, vroeger toen ik Formule 3 reed en in het middenveld zat, zag ik ook helemaal niks. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Vraag de oude rijders ook maar eens, die zagen ook niks. Er gebeuren natuurlijk bepaalde ongelukken met een slechte afloop en dan gaan mensen het er natuurlijk weer meer over hebben. Maar als je het zo bekijkt, kun je eigenlijk niet meer in de regen rijden, omdat er altijd problemen zijn met het zicht."

Dat laatste is echter niet wat Verstappen wil. "Dat zou natuurlijk wel zonde zijn. Dan is het net als NASCAR, die rijden ook niet in de regen." Een oplossing is echter niet meteen voor handen, al zegt Verstappen lachend: "Dan moet je maar gewoon als eerste kwalificeren, dan heb je wel zicht! Maar nee, het is inderdaad heel lastig om daar iets van te maken. Je hebt er altijd last van en je zult ook altijd last houden van spray. In Brazilië 2016 zag ik ook helemaal niks en dat waren hele andere auto’s. Je houdt gewoon vol gas in de hoop dat iedereen dat doet."

'Regenbanden niet goed genoeg, verschil met inters te groot'

Waar een gebrek aan zicht het grootste probleem is, blijkt Verstappen ook nog altijd niet te spreken over de regenbanden van Pirelli. Opgemerkt dat coureurs de full wets zo snel mogelijk willen inruilen voor intermediates, legt de Limburger uit: "Het probleem is gewoon dat die regenbanden niet goed zijn. Achter de safety car werden ze vandaag al te warm en het verschil tussen de regenbanden en de intermediates is nu veel te groot. De intermediate wil je eigenlijk al meteen pakken omdat die gewoon veel sneller is, maar soms kun je die niet nemen omdat er nog te veel water op de baan ligt. Maar goed, die regenband moet je eigenlijk alleen maar hebben als je als een boot over het circuit gaat, maar dan is het eigenlijk alweer een rode vlag."

Video: De samenvatting van de Formule 1-sprintrace in België