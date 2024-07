Samenvatting van de natte derde F1-training op Silverstone

Het was al de voorspelling dat er druppels zouden vallen tijdens een Formule 1-sessie dit weekend op Silverstone en in de derde en laatste training was het zover. De ergste buien waren net voor de oefensessie al gepasseerd, maar omdat het asfalt nog nat was, werden de intermediates van stal gehaald door alle coureurs.

Dat het glad was, ondervonden onder andere Pierre Gasly en Max Verstappen aan den lijve. Verstappen spinde, terwijl Gasly een paar seconden later in de grindbak terechtkwam. Het leverde de eerste en enige rode vlag van de sessie op. Een voortijdig einde van de training voor de Fransman dus, die ook al vijftig plekken gridstraf aan de broek heeft vanwege het nemen van extra motoronderdelen.

Ook Daniel Ricciardo maakte een merkwaardig moment mee. De Australische rijder slingerde met zijn RB-auto door de natte pits, wat niet gewaardeerd werd door de racedirectie. Hij werd opgeschreven en moet zich later nog melden bij de stewards, wat mogelijk uitloopt op een straf.

Het circuit werd ronde na ronde wel beter, waardoor de rondetijden snel verbeterden. Onder andere Max Verstappen en Charles Leclerc lieten mooie dingen zien. De twee coureurs wisselden de koppositie aan het begin van de sessie af.

Later zetten met name de Mercedessen aan. George Russell en Lewis Hamilton lieten zien dat er met de Duitse renstal rekening gehouden moet worden gedurende de rest van het weekend. Zij noteerden de twee snelste tijden. Lando Norris maakte het Britse feestje met een derde tijd compleet. Carlos Sainz kwam tot een vierde plek. De Spanjaard was ongeveer een halve tiende sneller dan de vijfde tijd van Verstappen. Leclerc noteerde de zesde tijd, Oscar Piastri legde beslag op de zevende tijd. Fernando Alonso ging naar P8 in de tijdenlijst, net voor Sergio Pérez. De top-tien werd gecompleteerd door Nico Hülkenberg, die vrijdag op een droge baan ook al meedeed voor een plek bij de beste tien.

Zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd is het tijd voor de kwalificatie op het circuit van Silverstone.