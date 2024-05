Samenvatting van de leuke tweede F1-training in Monaco

Voor de tweede Formule 1-training op het circuit van Monaco werd er regen voorspeld, maar gelukkig voor de coureurs, teams en aanwezige toeschouwers bleef dat uit. Daardoor kon er veel gereden worden op de smalle straten van het prinsdom. Belangrijk, want er werd voor het eerst echt gezocht naar een snelle tijd. De omstandigheden in deze oefensessie liggen namelijk niet heel ver van die van de kwalificatie van zaterdag.

Het was al snel duidelijk dat Charles Leclerc in de Ferrari zich prettig voelde op zijn thuiscircuit. Op de mediums reed de Monegask al naar snelle tijden en verbeterde zich ook ronde na ronde. Op een gegeven moment had hij zelfs een voorsprong van zo'n zeventiende op de concurrentie. Een lichtjaar in F1-termen. Nadat de rijder de softband onder de auto monteerde kon het nog wat sneller, waarmee hij nog maar eens liet zien hoe goed zijn vorm was.

Max Verstappen en Sergio Pérez voelden zich duidelijk minder op hun gemak. De Red Bulls hadden de grootste moeite om de snelheid te vinden. Dat had grotendeels te maken met het gestuiter van de auto over het hobbelige asfalt in het prinsdom. In het verleden had het team daar al moeite mee - zoals tijdens de Grand Prix van Singapore van vorig seizoen - en dat euvel is blijkbaar nog niet opgelost. De resultaten waren wel iets beter dan in de eerste training, want nu eindigden Verstappen en Pérez wel in de top-tien. Verstappen werd vierde, Pérez eindigde als achtste in de tijdenlijst.

Leclerc was dus de snelste op de vrijdag, maar ook Lewis Hamilton zal niet ontevreden zijn. De Mercedes-man kwam in de eerste training tot de snelste tijd, om in de tweede training alleen Leclerc voor zich te moeten dulden. Het gat is met achttien honderdsten ook nog te overzien, dus er is hoop voor de Brit. De derde tijd ging verrassend naar Fernando Alonso, die zich overduidelijk thuis voelt op het parcours in Monaco. Lando Norris kwam tot P5, vlak voor Carlos Sainz. Laatstgenoemde moest net iets meer dan zes tienden toegeven op zijn teamgenoot, iets waar hij graag verandering in wil zien op zaterdag. Lance Stroll snelde naar een zevende tijd. Alexander Albon reed sterk en pakte de negende tijd. George Russell kende een rommelige sessie in zijn Mercedes W15, maar wist ternauwernood de top-tien te bereiken.

Zaterdag begint om 12.30 uur de derde vrije training. Drieënhalf uur later staat de belangrijkste kwalificatie van het jaar op het programma.