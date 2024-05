RB F1 Team kijkt pas rond zomerstop naar coureurs voor 2025

Helmut Marko gaf in Monaco in een exclusief gesprek met Motorsport.com aan dat Red Bull Racing rond de Grand Prix van Spanje een duidelijk beeld moet hebben van wie in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen moet zijn. Het betekent dat Sergio Pérez nog zeker een maand zal moeten wachten op uitsluitsel van zijn huidige werkgever. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo moeten echter nog meer geduld opbrengen. Peter Bayer van het RB F1 Team deelde vrijdag in de persconferentie voor teambazen mee dat men tot de zomerstop geen tijd zal verspillen aan de vraag wie volgend jaar voor de formatie uitkomen.

Niettemin zou de Oostenrijker graag doorgaan met Yuki Tsunoda, die dit seizoen goed in vorm is. “Ja”, antwoordt Bayer op de vraag of hij de Japanner graag in het team zou houden voor volgend seizoen. “We zijn erg tevreden over beide coureurs. We beschikken over een sterke rijdersbezetting, een geweldige reservecoureur en we hebben fantastische talenten in de Formule 2 en Formule 3 rijden. Maar we houden ons momenteel vooral bezig met het verbeteren van onze performance. Misschien ligt onze focus op dit moment zelfs meer op [het kunnen verslaan van] Aston Martin dan de vraag wie er volgend seizoen voor ons moet rijden.”

Tsunoda scoorde punten in vier van de laatste vijf races. “Ik denk dat hij zeker een grote stap voorwaarts heeft gezet”, zegt Bayer over de verrichtingen van de coureur uit Sagamihara in 2024. “Dat zit hem voor een deel in de fysieke voorbereiding, maar ook voor een deel in zijn mentale paraatheid om te presteren en te leveren. Hij begrijpt inmiddels dat elke keer als hij op de boordradio komt om te vloeken hem dat een tiende kost. Hij heeft zichzelf onder controle gekregen en is extreem professioneel als het gaat om de manier waarop hij met de engineers samenwerkt. Dus ja, hij heeft zeker een grote stap vooruit gezet.”

Het valt daarmee niet uit te sluiten dat Tsunoda en Ricciardo ook volgend jaar het rijdersduo van het RB F1 Team vormen. Marko deelde vorig jaar echter nog mee dat Liam Lawson, de reservecoureur van de twee Red Bull-teams, in 2025 zeker een racezitje zou hebben in de Formule 1. Gevraagd naar Lawson geeft Bayer te kennen: “Liam is een extreem waardevol lid van ons team. Hij is elk weekend bij ons en verricht veel werk in de simulator. Maar zoals ik al eerder zei: we zijn op dit moment bezig om performance te vinden met de twee coureurs die nu in onze auto zitten. We hebben het echt nog niet over de situatie voor 2025. Wellicht speelt daarin mee dat we een sterk juniorenprogramma hebben waarop we kunnen terugvallen. Maar onze focus ligt dus echt op wat er op de baan gebeurt. En dat zal zeker tot aan de zomerstop niet anders zijn.”