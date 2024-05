Red Bull legt hoofdengineer Paul Monaghan langer vast met nieuw contract

Red Bull Racing is dit jaar bezig om zoveel mogelijk van de steunpilaren in het team langer aan zich te binden. Adrian Newey zal het team weliswaar verlaten aan het begin van volgend jaar, waardoor de formatie uit Milton Keynes het richting het nieuwe reglement zonder de legendarische ontwerper moet stellen. Red Bull stelt daar steevast tegenover dat de rollen binnen het technisch team gaandeweg zijn veranderd, waardoor het team vertrouwen heeft in continuïteit zonder Newey. De Brit bezoekt dit jaar nog wel meerdere Grands Prix, maar is niet meer betrokken bij het doorontwikkelen van de Red Bull-auto en ook niet bij het afstellen daarvan tijdens het raceweekend.

Tegenover het vertrek van Newey staat dat Red Bull andere kopstukken uit het technisch team juist langer heeft vastgelegd. Zo heeft technisch directeur Pierre Waché - die ook al meermaals in de belangstelling van Ferrari heeft gestaan - een nieuw dienstverband getekend en blijven ook kopstukken Enrico Balbo en Ben Waterhouse aan de kampioensformatie verbonden. Red Bull is op bredere schaal naar de (aflopende) contracten binnen het team aan het kijken, ook richting 2026. In dat licht moet ook worden gezien dat er in Miami verhalen naar buiten kwamen over een mogelijk vertrek van Jonathan Wheatley, waar in dit artikel meer nuance over te lezen valt. De sportief directeur zou idealiter graag teambaas in de Formule 1 worden, al zijn de opties daarvoor zeer beperkt in de paddock. Juist daardoor acht Red Bull de kans momenteel reëel dat Monaghan 'gewoon' op zijn plek kan blijven.

Tijdens de Grand Prix van Monaco heeft Motorsport.com vernomen dat hoofdengineer Paul Monaghan een nieuw contract bij Red Bull Racing heeft getekend. De inmiddels 56-jarige Brit voegde zich in 2005 bij het Formule 1-project van Red Bull, na eerdere stints bij McLaren, Benetton, Renault en een kort intermezzo bij Jordan. Monaghan fungeert binnen het team van Max Verstappen en Sergio Pérez al lange tijd als hoofdengineer, waarmee hij beide auto's overziet in een poging ieder raceweekend het maximale uit het pakket te halen. Het nieuws van Monaghan past in het genoemde proces van contractonderhandelingen bij Red Bull, waarbij er is begonnen met het technisch team.