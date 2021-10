Ferrari introduceerde voor de Russische Grand Prix een verbeterde versie van het hybride systeem. In eerste instantie kreeg alleen Charles Leclerc de beschikking over de nieuwigheden, al kwam dat omdat er zorgen waren over de batterij die bij zijn crash tijdens de Hongaarse GP beschadigd geraakt was. De Monegaskische coureur kreeg daarom een gridstraf voor de race in Sochi, het team liet weten dat Carlos Sainz de updates later in het seizoen tot zijn beschikking zou krijgen.

Ferrari heeft nu bevestigd dat Sainz het nieuwe pakket komend weekend tijdens de Turkse GP krijgt. De Spanjaard zal als gevolg daarvan ook een gridstraf krijgen. “Net zoals Leclerc in Rusland krijgt Sainz komend weekend een compleet nieuwe power-unit met daarbij ook het nieuwe hybride systeem”, luidt de verklaring van het team. “Hij moet daarom van achteren starten in de race met het doel om naar voren te rijden en wat punten te scoren.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto verklaarde tijdens de Russische GP dat het nieuwe pakket wel degelijk goed is voor een stap, maar wilde niet ingaan op de geschatte winst. Volgens het huidige F1-reglement mogen teams per jaar één upgrade doen per component van de totale krachtbron.

Ferrari heeft ook bevestigd dat Binotto dit weekend niet aanwezig is bij de Turkse Grand Prix om zich te focussen op de ontwikkeling van de nieuwe auto voor volgend seizoen. De Italiaanse teambaas heeft dit seizoen al meer races vanaf de thuisbasis in Maranello gevolgd.

Ferrari staat op dit moment vierde in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse formatie verloor in Rusland nog meer terrein op directe concurrent McLaren en staat nu op 17,5 punten achterstand van de formatie uit Woking.