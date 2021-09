Ferrari introduceert verbeterd hybride systeem bij Russische GP

De reglementen schrijven voor dat teams ieder jaar één nieuwe specificatie van de verschillende motoronderdelen mogen introduceren. In de zomerstop maakte Ferrari al bekend dat het voor dit seizoen nog een upgrade voor de krachtbron in petto had. Die zou een ‘significante stap’ voorwaarts moeten betekenen qua prestaties. Teambaas Mattia Binotto meldde toen al dat dit pas na de Italiaanse GP zou gebeuren en hij heeft woord gehouden. In de voorbeschouwing op de GP van Italië maakte Ferrari namelijk bekend dat de verbeterde motor debuteert op Sochi Autodrom.

De verbeteringen concentreren zich rond het hybride systeem van de krachtbron, die daardoor naar verluidt zo’n tien pk extra levert. In Rusland is Charles Leclerc de enige rijder die over de upgrade kan beschikken. De Monegask verloor een van zijn krachtbronnen tijdens de Hongaarse Grand Prix, waar Lance Stroll zijn bolide kort na de start in de flank van de SF21 boorde. Teamgenoot Carlos Sainz moet nog even wachten op de upgrade. Ferrari was hoe dan ook van plan om beide coureurs niet tegelijkertijd van de nieuwe motor te voorzien en Leclerc kreeg vanwege zorgen over zijn energieopslag de voorkeur.

“Het hoofddoel is om ervaring op te doen voor het project rond de auto van 2022”, meldde Ferrari in de vooruitblik op de GP van Rusland. “Zowel technisch als logistiek is hier veel moeite in gestoken en om het zo snel mogelijk te kunnen gebruiken, vindt de introductie gespreid plaats. Charles is de eerste die het nieuwe hybride systeem krijgt. Dit is een voorzorgsmaatregel in verband met het potentiële risico van het gebruik van het accupakket dat beschadigd raakte bij zijn ongeluk in Hongarije. In Sochi krijgt Leclerc een gloednieuwe krachtbron en daarom start hij achteraan. Over het moment waarop het vernieuwde hybride systeem in de auto van Carlos wordt gemonteerd, wordt na een evaluatie van het juiste compromis tussen competitiviteit en de impact van de straf besloten.”

Leclerc weet dus dat hij de GP van Rusland vanaf de laatste startrij gaat aanvangen. Hij is echter niet de enige rijder met een gridstraf, want ook Max Verstappen gaat achteruit op de startopstelling. Hij moet drie plekken inleveren als straf voor de botsing met Lewis Hamilton in Italië. Mogelijk gaat de Red Bull-coureur nog verder achteruit op de grid als het team besluit om hem ook te voorzien van een nieuwe motor.