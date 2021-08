Verbeterde F1-motor Ferrari: Meer pk, lager verbruik

Ferrari wil in de tweede helft van het seizoen het gat met rivalen Mercedes en Red Bull verkleinen met de komst van een verbeterde power unit. De overige motorfabrikanten hebben hun 2021-spec al aan het begin van het jaar geïntroduceerd. Ferrari heeft er daarentegen voor gekozen om diverse componenten uit de power unit van 2020 mee te nemen en pas later dit jaar met een update te komen. De introductie staat gepland na de thuisrace op Monza en moet in de beslissende fase van het seizoen een voordeel opleveren.

Volgens de verhalen uit Maranello gaat het om een boost van maximaal tien pk, het resultaat van minutieus ontwikkelingswerk aan de brandstof, het smeermiddel en verbeteringen aan de verbrandingskamer en hybride componenten. De update draait om twee speerpunten: een lager brandstofverbruik en een hoger vermogen door de hogere druk in de verbrandingskamer. Shell, de brandstofpartner van de Scuderia, heeft als leverancier en onderzoekspartner een belangrijke rol gespeeld in deze winst. Daarnaast komt er een update van het hybridegedeelte om het management van de elektrische energie over een ronde te verbeteren.

Met de tweede seizoenshelft in aantocht staat Ferrari met 163 punten op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal heeft hetzelfde aantal punten als rivaal McLaren.