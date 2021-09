Marko: Verstappen pakt mogelijk dubbele gridstraf in Rusland

Max Verstappen scoorde op Monza voor de derde keer dit seizoen een nulresultaat. Na een klapband in Azerbeidzjan en een aanvaring met Lewis Hamilton op Silverstone, was er tijdens de Italiaanse GP opnieuw een botsing met zijn grootste rivaal in de F1-titelstrijd. Nadat de Mercedes-coureur uit de pits kwam, probeerde Verstappen er voorbij te gaan in de eerste chicane. In de eerste bocht zat hij aan de buitenkant, wat vervolgens dus de binnenkant werd. De Red Bull Racing-coureur zat echter niet volledig naast Hamilton, reed vervolgens over de sausage kerb en werd via het achterwiel van zijn rivaal op de Mercedes gelanceerd.

De stewards bogen zich na afloop van de race over de schuldvraag bij de botsing tussen de titelpretendenten. Zij oordeelden uiteindelijk dat Verstappen voor het grootste deel de veroorzaker was van het ongeval en daarom kreeg hij een gridstraf van drie plaatsen voor de komende race in Rusland. Bij Red Bull accepteert men die straf, hoewel men daar de lezing volgt dat het een race-incident betrof. Ook vindt men de straf ietwat zwaar in vergelijking met de straf die Hamilton kreeg voor de botsing in Silverstone, aldus Helmut Marko. “Ik weet niet of het eerlijk is. Als je het resultaat in Silverstone ziet, dan zeker niet. Maar we zullen proberen om er het beste van te maken in Sochi”, vertelde Red Bull’s adviseur aan F1-Insider.com.

De gridstraf van drie plaatsen zorgt ervoor dat Verstappen op het Sochi Autodrom in ieder geval niet van een vanaf de eerste startrij zal vertrekken. Tegelijkertijd speelt ook nog mee dat de WK-leider dit jaar nog een vierde krachtbron nodig heeft. Ook daar staat een gridstraf op. Omdat hij in Rusland toch al plaatsen moet inleveren, overweegt Red Bull volgens Marko om Verstappen daar een dubbele gridstraf te laten pakken. “Daar is nog geen besluit over genomen, maar ik denk dat je heel behoorlijk kan inhalen in Sochi.”