Ralf Schumacher ziet nerveus Mercedes na Grand Prix van Rusland

Lewis Hamilton nam anderhalve week geleden de leiding in het kampioenschap over van Max Verstappen door de Formule 1-race in Sochi te winnen, maar de voorsprong van de Brit is waarschijnlijk minder groot dan waar hij en Mercedes vooraf op hadden gehoopt. De Nederlander kwam, ondanks dat hij voor het wisselen naar zijn vierde power unit van het seizoen achteraan moest starten, namelijk nog als tweede over de eindstreep. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen bedraagt bij het ingaan van de Turkse Grand Prix slechts twee WK-punten.

Ralf Schumacher, de Formule 1-analist van het Duitse Sky Sport, nam bezorgdheid waar bij Mercedes na de race in Rusland. “Beiden zijn op een ongelooflijk hoog niveau aan het rijden”, zegt de zesvoudig Grand Prix-winnaar in een vooruitblik op de Turkse Grand Prix over de titelstrijd. “Ik vind dat Max Verstappen een ongelofelijke stap heeft gezet. Hij is veel intelligenter aan het rijden. Hij neemt nog altijd risico’s, maar niet meer zoals voorheen. Lewis Hamilton maakt onder grote druk wel eens een foutje, maar gaat eveneens super met de situatie om. Ze zijn echt elkaars gelijken. Je kon ook goed zien hoe nerveus Lewis was dat Max zo’n goed resultaat wist neer te zetten in Sochi.”

Ondertussen begint het er steeds meer op te lijken dat ook Hamilton dit seizoen nog een vierde motor nodig heeft en dus ergens een gridstraf zal moeten incasseren. Op de vraag of Verstappen de werkelijke winnaar was van de Grand Prix van Rusland zei Schumacher: “Je kon tijdens een interview met Toto Wolff na afloop van de race zien dat bezorgd hij was, omdat hij daar geen rekening mee gehouden had. En het ziet er nu naar uit dat ook Mercedes nog naar een vierde motor zal moeten wisselen. De geruchten die daarover de ronde doen, zijn zeer hardnekkig. Dat wordt natuurlijk een reusachtig probleem voor Lewis.”

Wolff noemde het eerder deze week nog ‘een mogelijkheid’ dat Hamilton komend weekend in Turkije een motorpenalty neemt. Een besluit daarover moet echter nog worden genomen. “Het is tot dusver Mercedes-land gebleken”, zegt Schumacher over Istanbul Park, het circuit waar dit weekend wordt geracet. “Maar Red Bull is overal beduidend dichterbij gekomen en ook daar zullen ze er dichter bij zitten. Het belooft dus een spannende strijd te worden tussen Max en Lewis. En Bottas was in Monza eigenlijk de sterkere van de twee [Mercedes-rijders] en was ook in Sochi erg sterk onder de weg. Aan het einde van het verhaal zal hij natuurlijk voor zijn teamgenoot rijden, dus wat betreft de strategie wordt het niet makkelijk voor Red Bull.”

Daarnaast zijn er sinds een paar races ook nog kapers op de kust voor de race-overwinning. “McLaren zie ik [in Turkije] ook weer vooraan meedoen”, zegt Schumacher over het team dat in Italië verrassend een één-twee scoorde. “Zij beschikken over een Mercedes-motor en hebben een zeer efficiënt aerodynamisch pakket.” Ook moet er volgens de oud-coureur van Jordan, BMW-Sauber en Toyota gelet worden op Ferrari. “Met de nieuwe motor zat Charles Leclerc er duidelijk beter bij. Daarmee hebben zij ook nog een kleine troef achter de hand”, aldus de Duitser, die met volle teugen geniet van 2021. “Ik ben van mening dat we een uniek seizoen beleven. Dat er zo veel coureurs vooraan mee kunnen doen, is iets wat we lang niet hebben gehad. Het is niet meer zo dat vooraf al duidelijk is dat er een Mercedes gaat winnen.”

Lewis Hamilton wordt na de race in Sochi geïnterviewd door Damon Hill. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images