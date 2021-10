Begin 2021 keerde Fernando Alonso na twee seizoenen afwezigheid terug in de Formule 1. Hij stapte in bij Alpine, waar hij tussen 2002 en 2006 en daarna in 2008 en 2009 al voor reed toen het team nog Renault heette. De afgelopen jaren verbreedde de inmiddels 40-jarige Spanjaard zijn horizon door deel te nemen aan het World Endurance Championship, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. Dat zorgde er echter voor dat Alonso bij zijn terugkeer in de Formule 1 weer even moest wennen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kwalificatieduels uit zijn laatste seizoen bij McLaren in 2018 en die van dit jaar bij Alpine.

Bij McLaren domineerde Alonso in 2018 de kwalificatiestrijd met Stoffel Vandoorne door in alle 21 kwalificaties de snellere te zijn. Dit jaar heeft hij meer moeite om teamgenoot Esteban Ocon te verslaan. Alonso leidt weliswaar met 8-7, maar dat geeft volgens hem ook aan hoe klein de onderlinge verschillen zijn. “Het is dit jaar heel erg close. Bij de start van het jaar zat ik niet eens in de buurt. Ik was absoluut nog niet op snelheid, dus het was erg handig dat Esteban op de toppen van zijn kunnen presteerde”, vertelde Alonso. “Het was voor mij heel goed om te proberen op snelheid te komen met een zeer snelle referentie. Met dank aan een referentiepunt als Esteban kon ik mij sneller aanpassen.”

Ocon aanjager van goede sfeer bij Alpine

Alpine is dit seizoen in een stevige strijd verwikkeld met Aston Martin en AlphaTauri om de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. De Franse formatie heeft die positie momenteel in handen en verdedigt een voorsprong van 19 punten op AlphaTauri. Wat daarbij een positieve rol kan spelen voor Alpine, is de goede sfeer binnen het team. Ocon vertelde daar eerder al over en hij is volgens Alonso een van de aanjagers daarvan. “Hij heeft geholpen om van het team een heel goede omgeving te maken met een goede sfeer. Veel meer kan ik op dit moment niet vragen”, aldus Alonso. “Laten we proberen samen te pushen om Alpine te helpen in het constructeurskampioenschap. Het gaat heel spannend worden met Aston Martin en ook AlphaTauri, dus we hebben van ons allebei ieder weekend het beste nodig.”