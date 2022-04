Romain Grosjean: van first lap nutcase naar gerespecteerd coureur

Wat is er in de Formule 1 erger dan bekend staan als de first lap nutcase? Niks. Het is een bijnaam die je als F1-coureur niet wil, maar het overkwam Romain Grosjean in het F1-seizoen 2012. In Australië, Maleisië, Spanje, Monaco, Groot-Brittannië, Duitsland, België en Japan raakte de Fransman betrokken bij incidenten in de eerste ronde van de race. Was hij overal de schuldige? Nee, dat niet. Maar helaas was hij er wel onderdeel van. We zoomen in op de grote startcrash in België. F1-fans die de sport al wat langer volgen, kunnen zich de gigantische startcrash tijdens de Grand Prix op Spa-Francorchamps vast nog wel herinneren. Grosjean drukte Lewis Hamilton het gras op, die boorde zich op zijn beurt in de achterkant van de E20 en een vliegende Grosjean was het gevolg. Het hoofd van Fernando Alonso werd ternauwernood gemist. Ook toenmalig Sauber-coureurs Kamui Kobayashi en Sergio Perez lagen door de crash uit de race. Hamilton wilde na afloop niet praten over de start: "Mensen hebben het zelf wel kunnen zien", briestte hij bij de BBC. Alonso was blij dat hij ongeschonden uit de botsing was gekomen. "Ik heb echt veel geluk gehad", aldus de Spanjaard.

Romain Grosjean knalt over de auto van Fernando Alonso in België Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Grosjean werd als schuldige aangewezen en werd geschorst voor de daaropvolgende race op Monza. Hij was daarmee de eerste rijder sinds Michael Schumacher in 1994 die werd uitgesloten van deelname. De Fransman kreeg tevens een boete van 50.000 euro. Het gigantische ongeluk bracht de FIA op het idee om een strafpuntensysteem te introduceren. Pastor Maldonado verzamelde dat seizoen al de meeste gridstraffen, maar een ban volgde nooit. Inmiddels maakt de Formule 1 al een aantal jaar met succes gebruik van dit systeem.

Ondanks zijn betrokkenheid bij vele botsingen in de eerste ronde ging Grosjean na de Belgische GP nog niet door het leven als de first lap nutcase, die bijnaam ontving hij pas op Suzuka. Kort na de start van die GP tikte Grosjean Mark Webber in de rondte. De Lotus-coureur kreeg hiervoor een tien seconden stop-and-go-penalty. Na afloop van de race was Webber er zichtbaar klaar mee en liet hij indirect weten dat nog een schorsing niet verkeerd zou zijn. "Uiteraard kon ik niet zien wat er gebeurde, maar de mannen in de pits zeiden dat het first lap nutcase Grosjean weer was", sprak Webber bij Sky. "De rest van het veld probeert elk weekend punten te scoren, maar hij wil elke keer als een razende naar de derde bocht. Dit is echt heel frustrerend voor de anderen. Misschien moet hij nog een keer op vakantie gestuurd worden. Hij moet naar zichzelf kijken. Hij maakt hier een grote fout. Hoeveel fouten kun je maken? Hoe vaak kun je dezelfde fouten maken? Het is vrij beschamend op dit niveau."

Grosjean moest opnieuw door het stof: "Het was mijn schuld. Ik probeerde een touché te voorkomen, maar dat werd hem uiteindelijk niet." Helaas voor hem bleven ook nieuwe crashes niet uit. In Abu Dhabi viel hij weer uit door een crash, al was het ditmaal buiten zijn schuld om. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië toucheerde Grosjean met HRT-coureur Pedro de la Rosa, maar een straf bleef uit. Een dag later deed een verraderlijk nat parcours hem de controle over de auto verliezen. De Lotus-coureur schoof de bandenstapels in en moest opnieuw voortijdig uitstappen. Het werd een dramatisch eerste seizoen in F1. Toch besloot Lotus Grosjean te houden voor volgend seizoen.

Romain Grosjean crasht op Interlagos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een jaar later

Het F1-seizoen 2013 werd het jaar dat Grosjean zou veranderen. De Fransman opende zijn tweede jaar bij Lotus perfect door in de eerste drie Grands Prix punten te pakken. In Bahrein, waar de vierde race plaatsvond, knokte hij zich van de elfde naar de derde positie. In Monaco leek het erop dat de oude Grosjean weer terug was. Drie crashes in de vrije trainingen en een botsing met Daniel Ricciardo lieten de vier sterke openingswedstrijden meteen vergeten. Lotus-teambaas Eric Boullier was niet blij. "Het tempo was er, dat maakt het nog frustrerender", aldus de landgenoot van Grosjean. "Hij moet rustiger worden. In de winter heeft hij al zijn problemen van 2012 opgelost, dat hebben we wel gezien in Bahrein." Grosjean kreeg na zijn optreden in Monaco een hoop kritiek, waarin hij weer die nutcase genoemd werd. "Mensen vinden het leuk om zo te schrijven en te praten, maar het is niet grappig", liet hij toen aan het Franse RMC weten. "Mensen zeggen meteen: 'Daar is de Romain van vorig jaar weer', maar dat is niet zo. Dit is Monaco. Wat verwacht je dan van ons, dat we allemaal achter elkaar aan blijven rijden en niet vechten?"

Het was voor Grosjean lastig om van die vervelende bijnaam af te komen, maar 2013 werd uiteindelijk een bijzonder sterk jaar voor de Lotus-coureur. Geregeld knokte hij om podiumplekken en die werden dat seizoen ook diverse keren bereikt. De ommekeer werd ook opgemerkt door de eerst nog kritische Webber, die vol lof sprak over Grosjean nadat hij het podium mocht betreden in de Verenigde Staten. "Het is fijn om respect van anderen te verdienen. Afgelopen jaar ontving hij dat niet echt vanwege zijn rijstijl. Hij maakte veel fouten in de trainingen en races. Nu is het compleet anders", aldus de toenmalig Red Bull-coureur tegen BBC Radio 5 Live. "Hij bouwt zijn weekends veel beter op. Hij ligt er nu niet meteen na de start van de race uit. Hopelijk zijn die dagen voor hem voorbij en kan hij uitkijken naar een mooie loopbaan. Hij heeft een pittige start gehad, maar nu lijkt het zich om te draaien." Die woorden waren ook de Fransman niet ontgaan: "Het is fijn om dergelijke dingen van anderen te horen. Ik ben echt trots op wat ik nu heb bereikt. Ik had zonder vertrouwen kunnen opgeven, maar dat deed ik niet. Zelfs dit jaar (2013, red.) kende ik een lastige start", sprak Grosjean, die ook een psycholoog in de arm had genomen.

Romain Grosjean crasht in Monaco Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Jaren later blikte Grosjean terug op die roerige periode en liet weten niet blij te zijn met de uitlatingen van Webber toentertijd. "Die dag plakte Mark een sticker op mijn helm en die kon ik niet weghalen", zei de Fransman tegen The Race, die het niet erg vindt om over zijn fouten te praten. "Heb ik alles perfect gedaan? Nee, ik heb fouten gemaakt... maar 95 procent van de tijd was ik goed. Als je altijd probeert over die 100 procent te gaan, dan gaat het niet altijd goed. Ik ga altijd vol gas. Daarom reed ik mezelf in 2018 naar de vierde plek in Oostenrijk, pakte ik de zesde stek bij het debuut van Haas en reed ik Lotus naar het podium in 2015 toen het bankroet was. Aan de andere kant liet het me ook crashen achter de safety car of op weg naar de grid."

Eind 2020 nam Grosjean afscheid van de Formule 1 en inmiddels timmert de coureur goed aan de weg in de IndyCar. In die klasse komt hij uit voor het team van Penske.