De dramatische zondag tijdens het Formule 1-weekend in Mexico van Sebastian Vettel begon al vanaf het moment dat de rode startlichten doofden. Bij de start kwam de Duitser nog aardig vanaf zijn derde positie weg, maar nadat zijn Ferrari in bocht één de voorvleugel van Red Bull-coureur Daniel Ricciardo raakte kreeg hij een lekke band. In de eerste ronde van de race is dat een serieus probleem voor de rest van de race, want de originele strategie kan de deur uitgegooid worden. Ferrari en Vettel moesten dus een konijn uit de hoge hoed toveren om door te kunnen.

Op een vers setje banden kon Vettel een fantastische pace noteren en wist ronde na ronde tijd goed te maken. In ronde achttien was de man uit Heppenheim al opgeklommen naar een elfde stek, maar de Ferrari-man ging echter opnieuw in de fout. In het eerste gedeelte van de s-combinatie op het circuit spinde de meervoudig F1-kampioen met zijn wagen van de baan. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar opnieuw stond hem een gigantische inhaalrace te wachten. De nu 36-jarige rijder viel namelijk terug naar de zestiende stek.

Bekijk hier de spin van Vettel

In zijn opnieuw ingezette opmars stuitte Vettel nog op Pastor Maldonado. De Venezolaan leek een sitting duck te zijn op het rechte stuk, maar Vettel overschatte zichzelf nogal en verremde zich bij bocht één. De Duitse coureur kwam buiten de baan terecht, kon de Ferrari nog wel enigszins in het rechte spoor houden, maar moest de Lotus van Maldonado voorbij zien gaan. Het was het zoveelste hoofdstuk in de verschrikkelijke dag, maar er stond hem nog wat ergers te wachten.

Om de dag met een dramatische klap op de vuurpijl te eindigen schoof Vettel op nagenoeg dezelfde plek als waar hij spinde in de bandenstapels en was het einde race. Het paste helemaal in het plaatje van de zware dag van de viervoudig F1-kampioen, want het foutje was alleen aan hem toe te rekenen.

Bekijk hier de crash van Vettel

De crash zorgde voor een serieuze knauw voor Vettel in de strijd om P2 in het kampioenschap van dat jaar. Lewis Hamilton was in Mexico al lang en breed kampioen, Vettel en Nico Rosberg vochten om de tweede plek. De crash bleek de genadeklap, want Vettel kwam niet meer voor zijn landgenoot terecht, die ook nog eens de race in Mexico en de twee races erna in Brazilië en Abu Dhabi op zijn naam zette.