Na races in het Midden-Oosten en Australië is het Formule 1-circus terug op Europese bodem. Op het Italiaanse circuit van Imola vindt de vierde ronde van het seizoen 2022 plaats. Met de huidige topvorm van Ferrari en WK-leider Charles Leclerc belooft het een vol huis te worden. De fans kunnen zich opmaken voor een weekend vol actie. Voor de eerste maal dit seizoen staat er een sprintrace op het programma. Vorig jaar werd al driemaal geëxperimenteerd met een race op zaterdag. Het format bleek een succes, waardoor we ook dit seizoen drie sprintraces voorgeschoteld krijgen. Wel is de puntentelling aangepast, waardoor de sprintraces een belangrijkere rol spelen in de strijd om de wereldtitel. Niet enkel de top drie krijgt punten, maar de volledige top acht. De winnaar krijgt acht punten, de nummer twee zeven en zo loopt dat af tot de nummer acht met een punt.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari staat sinds enkele jaren weer op de Formule 1-kalender. Het historische complex bood soelaas toen de sport in de coronacrisis op zoek moest naar alternatieve circuits. De hernieuwde samenwerking beviel dusdanig goed dat er recent een contract tot minimaal 2025 getekend werd.

Starttijd Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola

De Formule 1 GP van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola vindt plaats op zondag 24 april 2022. De race begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

De rest van het programma is door het sprintraceformat behoorlijk anders dan gebruikelijk. Op vrijdag vindt om 13.30 uur de eerste vrije training plaats. Deze duurt een uur. Om 17.00 uur staat de kwalificatie op het programma. Dit houdt vast aan het gebruikelijke format met drie segmenten. De uitslag van de kwalificatie vormt de startvolgorde voor de sprintrace. Op zaterdag staat vanaf 12.30 uur nog een vrije training van een uur op het programma, voordat om 16.30 uur de sprintrace verreden wordt. De uitslag vormt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Sessie Datum Sessietijden Eerste vrije training Vrijdag 22 april 13.30u - 14.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 22 april 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 22 april 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 22 april 17.48u - 18.00u Tweede vrije training Zaterdag 23 april 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 23 april 16.30u - 17.00u Grand Prix van Emilia-Romagna Zondag 24 april 15.00u - 17.00u