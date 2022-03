Formule 1 sluit nieuwe deal met Imola

Tijdens de coronacrisis maakte de Formule 1 tweemaal gebruik van het Enzo e Dino Ferrari International Circuit in Imola. Omdat het reizen naar oorden buiten Europa te complex was, vond F1 in Imola een geschikte partner om toch aan het gewenste aantal races te komen. De eerste editie werd gewonnen door Lewis Hamilton, afgelopen jaar trok F1-wereldkampioen Max Verstappen de winst naar zich toe in een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Nu is duidelijk dat er in aanvulling op het huidige seizoen ook de komende drie jaar een Formule 1-race gehouden wordt ten zuidoosten van Bologna.

"Ik ben zeer verheugd dat we onze mooie samenwerking met Imola kunnen voortzetten tot en met 2025", stelt F1-baas Stefano Domenicali. "Het circuit is iconisch en is onlosmakelijk verbonden aan onze sport. Ze hebben tijdens de pandemie een geweldige zaak gedaan door ons te helpen. Het is een schitterend moment voor onze Italiaanse fans, maar ook voor fans over de hele wereld. Dit fantastische circuit hoort nu eenmaal op de F1-kalender van de toekomst. Ik wil iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van deze deal hartelijk bedanken."

Naar verluidt is het nieuwe contract zo'n 25 miljoen dollar per seizoen waard. Dat bedrag kan aangepast worden wanneer de race onverhoopt achter gesloten deuren gehouden moet worden. Het betekent overigens ook dat er tot en met 2025 twee Italiaanse F1-races op het programma staan. De deal van Monza loopt dan ook af.

Imola was in 1980 voor het eerst gastheer van een Formule 1-race. Destijds was het de Grand Prix van Italië. Vanaf 1981 werd daar de Grand Prix van San Marino gehouden. In totaal werden er tot 2006 maar liefst 27 F1-races gehouden.