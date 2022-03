Formule 1 komt met nieuwe game: F1 Manager 2022

De Formule 1 heeft een langdurig contract gesloten om meerdere titels te bouwen en te realiseren. Het spel wordt ontwikkeld door Frontier Developments. De topklasse van de autosport was in 2000 voor het laatst betrokken bij een dergelijk spel, dat destijds ontwikkeld werd door EA Sports. Spelers kruipen in dit spel in de rol van teambaas bij een van de bestaande teams op de grid. In het spel doorloopt de speler een carrière-modus, wordt er geracet op officiële circuits en heeft hij of zij de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken in een raceteam. Het spel belooft “ongeëvenaarde authenticiteit en een ongekende kwaliteit op het gebied van presentatie”.

“Met onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van management en simulatietitels, heeft het team van Frontier hard gewerkt op een authentieke, gedetailleerde, spannende en mooi spel te bouwen”, leest het statement van Frontier. “We willen zorgen dat de speler de spanning van de Formule 1, maar ook het verschil tussen winst en verlies kan voelen. Het runnen van een Formule 1-team, het bepalen van strategie op de lange termijn en het maken van beslissingen die je team naar de overwinning kunnen brengen. Rivaliteit, sponsordeals en reglementswijzigingen vormen een uitdagend deel van F1 Manager, maar ook de voorbereiding en uitvoering van een raceweekend spelen een hele belangrijke rol.”

F1 Manager is de eerste sporttitel van Frontier, maar de studio heeft enkele bekende managementtitels gemaakt met Planet Zoo en Jurassic World Evolution. De release van F1 Manager 2022 staat gepland voor deze zomer. Het spel wordt beschikbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en Steam.

VIDEO: Trailer van F1 Manager 2022