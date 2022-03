Na twee seizoenen bij Renault maakte Daniel Ricciardo begin 2021 de overstap naar McLaren, maar bij zijn nieuwe werkgever had hij het niet altijd even makkelijk. Het kostte hem behoorlijk wat moeite om zich op zijn gemak te voelen in de MCL35M. Gedurende het seizoen werd er progressie geboekt, maar nooit werd het punt bereikt waarop alle problemen waren opgelost. Dit jaar stapt de Formule 1 echter over naar auto’s met grondeffect en na de eerste test in Barcelona denkt technisch directeur James Key dat het nieuwe concept een deel van de problemen met de vorige auto’s verholpen heeft. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de overstap naar robuustere aerodynamica met minder vrijheid voor gecompliceerde ontwerpen.

“Over het algemeen is deze auto tot nu toe zelfs iets makkelijker te besturen. Als je kijkt naar de manier waarop we downforce genereren, dan doen we dat met zeer krachtige items: een enorme voorvleugel en een enorme vloer, die heel krachtig is. Bovendien is er veel minder complexiteit”, vertelt Key over de nieuwe McLaren. “Ik denk dat je meer kans hebt op een stabieler werkend platform als je brute, krachtige aerodynamica hebt in plaats van de zeer verfijnde, pietluttige aero van vorig jaar. Dat komt doordat je grote oppervlakken gebruikt in plaats van fijne details. Dat heeft ons in vergelijking met vorig jaar denk ik geholpen. Over het algemeen zou ik zeggen dat we een stap in de goede richting hebben gezet, maar er is zeker nog wat werk aan de winkel.”

Nieuwe reglementen bieden kans om problemen te verhelpen

Toch kan McLaren terugkijken op een bemoedigende eerste testweek in Barcelona. Ricciardo en teamgenoot Lando Norris reden veel ronden en competitieve tijden. Key denkt dat het team erin geslaagd is om de grootste problemen aan te pakken. “We zijn op het punt gekomen dat er zeker McLaren-eigenschappen zijn, het voelt als een McLaren. Maar het is niet zo extreem als het eerder was. We zien langzaam onze sterke en zwakke punten”, zegt Key. “En we kijken natuurlijk wat we kunnen proberen om de zwakke punten te verbeteren, maar ik verwacht dat dit voor alle teams een factor is en dat iedereen met hetzelfde kampt, zoals gevoeligheid voor de rijhoogte. Fundamenteel gezien voelen beide coureurs zich prima in de auto, er zijn tot dusver geen grote zorgen. Maar laten we kijken hoe we in Bahrein op een ander circuit gaan.”

McLaren was zich de afgelopen jaren al bewust van de zwakke plekken, zoals de snelheid in langzame bochten. De oude regels maakten een snelle oplossing moeilijk vanwege de complexiteit, waardoor een oplossing nieuwe problemen met zich mee zouden brengen, beredeneert Key. “In de data konden we onze sterke en zwakke plekken zien, maar met de complexiteit van deze auto’s – vooral met de vorige aerodynamica en de opties met de afstelling – was er niet één gouden oplossing. Je moest het eruit ontwikkelen. Je kon dit jarenlang laten opbouwen, wat je het nodige downforce had gekost om het te verwijderen. Dit is dus een van die verschrikkelijke deals waarbij je ergens naartoe kruipt in plaats van springt. Gezien de kansen met de nieuwe auto was het een goede gelegenheid om niet in de val te trappen van het negatieve gedrag, wat we goed in de gaten hebben gehouden. Het wil niet zeggen dat we sommige van die dingen hebben opgelost, maar we waren ons met deze nieuwe kans wel heel bewust van waar we aan moesten werken.”