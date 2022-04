Heeft Mercedes het zichzelf te lastig gemaakt? Coronel: "Gat is groot"

Na de eerste drie races van het seizoen zijn de initiële krachtsverhoudingen duidelijk. Ferrari is bovenaan beide kampioenschappen te vinden en dus als beste de startblokken gekomen. Voor het seizoen gaf Helmut Marko aan dat hij hoopte op Carlos Sainz en dus op twee Ferrari-coureurs die elkaar punten afhandig zouden maken. Vooralsnog is dat niet gebeurd. Waar Sainz vorig jaar verrassend goed kon wedijveren met zijn Monegaskische teamgenoot, is Leclerc is er tot dusver iedere race voor hem geëindigd. Leclerc geeft met andere woorden geen krimp en oogt soeverein.

“Dat is absoluut waar, maar het is ook heel makkelijk als je de auto hebt en als die auto je ook nog eens goed ligt. Bij Leclerc zie je dat het plaatje nu helemaal klopt en dat is bij Sainz niet ieder weekend zo geweest. Op het moment dat het helemaal niet werkt, ga je forceren. Je ziet dat Carlos dat doet omdat hij tekortkomt ten opzichte van. Je ziet ook dat Max moet forceren omdat hij de auto nog niet naar wens heeft”, stelt Coronel in gesprek met Motorsport.com. “Je zag Max de auto er in Bahrein ook naast zetten, terwijl hij die race toch niet had kunnen winnen tegen de race pace van Ferrari. Maar dat is zijn vechtersmentaliteit. Max moet forceren door de auto en Leclerc doet nu precies het tegenovergestelde. Het komt makkelijk naar hem toe op dit moment. Hij hoeft niet eens te forceren, hij hoeft niks. Hij hoeft alleen maar zijn ontbijtje te nemen en naar het circuit te gaan. Als je de beste auto hebt, dan is het redelijk makkelijk racen, kan ik je vertellen.”

Rosberg en Hamilton-effect bij Mercedes?

De beste auto heeft Mercedes momenteel niet. De W13 heeft weliswaar potentie, daar zijn vriend en vijand het over eens, maar porpoising blokkeert nog veel van die potentie. “Maar het mooie vind ik hier dat die gasten serieus gebruik maken van elkaar en maximaliseren. Zij weten gewoon ‘we hebben niet de snelste auto en accepteren het als ze derde, vierde of vijfde worden. Zo zitten ze erin en zo racen ze ook. Dat zag je goed in Australië. Russell werd in gevecht met Perez gesommeerd ‘laat hem er maar voorbij’, oftewel ‘neem geen risico, want we hebben liever dat je de punten pakt’. Dat noemen we je eigen handicap erkennen, weten waar je hoort te staan. Het is waardeloos voor een coureur om te horen, maar als je op de plekken vijf en zes hoort te staan en je rijdt naar het podium, dan doe je het toch hartstikke goed? Dat is waar Mercedes momenteel heel sterk in is.”

Beide coureurs halen momenteel het maximale uit de auto en het beste uit elkaar. “In dat opzicht zie ik een beetje het Rosberg en Hamilton-effect, twee goede rijders die elkaar tot het uiterste drijven.” We weten echter ook allemaal hoe dat is afgelopen. “Nou ja, Rosberg vertrok met zijn staart tussen de benen en kon de druk niet aan. Maar dat zie ik Russell niet doen”, vult Coronel aan. “Dat heeft ook met karakter te maken. Russell zie ik toch anders in de wedstrijd staan. Als hij dit jaar wereldkampioen wordt, dan stopt hij er echt niet mee hoor. Daar is hij te jong voor, maar hij zit ook met een hele andere modus in zijn hoofd. Maar goed, ik heb deze eerste weekenden wel geleerd dat de competitie er lekker in zit. Lewis is slim en was in de kwalificatie iets sneller, maar dan zegt Russell meteen ‘ja, maar ik maakte een klein foutje’. Dat vind ik mooi. Na de race zei Russell ook ‘de pitstop kwam goed uit en daardoor zat ik voor Lewis’. Alleen de woorden ‘voor Lewis’ geven mij al aan dat ze met elkaar bezig zijn. Anders noem je niet.”

Titelkans vervlogen of is een wederopstanding mogelijk?

Waar Coronel hypothetisch refereert aan een scenario waarin Russell – momenteel de nummer twee uit de WK-stand – kampioen wordt, ziet hij dat in de praktijk niet gebeuren. “Het verschil is te groot. Red Bull komt gemiddeld drie tienden tekort ten opzichte van Ferrari, maar Mercedes komt zeven à acht tienden tekort. Dat is een iets te groot gat. We moeten Mercedes nog wel even de tijd gunnen, al weet ik ook dat als een auto niet snel uit de box is, het heel lastig is om de auto alsnog snel te krijgen. Alleen Red Bull is dat in de doorontwikkeling een paar jaar gelukt. Dus nee, ik geloof dat Mercedes incidenteel nog wel kan scoren, maar de wereldtitel, daar zijn ze heel ver van verwijderd.”

De 50-jarige coureur denkt dat Mercedes zichzelf enigszins in de voet heeft geschoten tijdens de wintertest. “De eerste drie dagen in Barcelona, toen ze daar aan het testen waren, liet Mercedes een ander concept zien, simpeler. In Bahrein kwamen ze pas met de echte auto voor de dag en hebben ze daar maar drie dagen mee kunnen testen. De andere teams hebben dus twee keer zoveel kunnen testen met het uiteindelijke concept voor de race. Ferrari heeft zes dagen gereden zoals ze nu rijden en Mercedes maar drie dagen.” Deze aanpak van Mercedes was bedoeld om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig, maar werkt alleen als een team op basis van de simulator en windtunnel alles onder controle heeft. Dat was in de voorbije jaren wel het geval, maar anno 2022 niet doordat porpoising in de simulator en windtunnel niet aan het licht is gekomen. Het beproefde recept van de voorbije jaren is daardoor deels als een boemerang teruggekomen.