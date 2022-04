FIA zet zoektocht naar CEO door en stelt functieomschrijving op

Tot op heden heeft de internationale autosportfederatie FIA nooit een CEO gehad, maar daar moet dus verandering in komen. Dat is de wens van president Mohammed Ben Sulayem, die in december werd verkozen als opvolger van Jean Todt. Ben Sulayem ziet de komst van een gekwalificeerde, professionele manager als een belangrijk onderdeel van zijn strategie om de FIA weer up-to-date te krijgen, maar vooral ook om goede controle te houden over de financiën. De zoektocht naar een CEO werd in februari afgetrapt met de oprichting van een werkgroep die moest bepalen wat de baan precies omvat en welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn.

De werkgroep heeft deze werkzaamheden inmiddels afgerond en is het zoeken naar een nieuwe CEO in de volgende fase beland. Daarin gaat headhuntingbureau Russell Reynolds Associates zoeken naar geschikte kandidaten voor de baan, die veelal vanuit Genève uitgevoerd gaat worden. Er is geen einddatum geprikt voor het insturen van sollicitaties.

Samen met het bureau heeft de FIA een omschrijving van de baan opgesteld. Daarin zegt de autosportfederatie dat “het wenst om een commercieel georiënteerde en hervormende leider wil rekruteren om de organisatie te moderniseren en om de waarde die het aan de zeer diverse leden wereldwijd geeft, te verbeteren.” De nieuwgekozen CEO gaat samen met de FIA-president de visie en het beleid voor de FIA bepalen. “De CEO legt verantwoording af aan de voorzitter van de senaat en zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de strategie voor de organisatie om die visie te verwezenlijken, en voor de succesvolle operationele en financiële prestaties van een geïntegreerde en op elkaar afgestemde FIA-organisatie.”

De belangrijkste prioriteiten voor de nieuwe CEO zijn onder meer het stabiliseren van de financiën van de FIA en het stroomlijnen van de bestuursstructuren en operationele processen. Daarnaast moeten de uitvoerende leidinggevende capaciteiten ontwikkeld worden om de diversificatie en groei van de toekomstige inkomstenstromen te ondersteunen. De FIA wil in de toekomst dus meer inkomsten genereren en dat wordt dus ook een van de verantwoordelijkheden voor de nieuwe CEO: “Het ontwikkelen van commerciële groeiplannen om de inkomstenstromen van de FIA te vergroten en meer divers te maken, ter ondersteuning van de eigen bedrijfsactiviteiten van de leden (en nooit in concurrentie daarmee).” De rol van CEO houdt verder in dat “de FIA weer winstgevend moet worden en dat de algemene financiële prestaties op lange termijn worden verbeterd, zowel door kostenbeperking als door het nastreven van nieuwe commerciële inkomstenstromen, waarbij zij verantwoording aflegt over haar financiële prestaties.”

Van de kandidaten voor de functie verwacht de FIA dat zij beschikken over “ervaring als leidinggevende in een internationaal commercieel bedrijf of een complexe organisatie met vergelijkbare omvang als de administratieve organisatie van de FIA.” Kandidaten hoeven niet per se over een relevante achtergrond te beschikken, maar de FIA stelt wel dat “eerdere ervaring in of kennis van de autosportindustrie en/of bredere automotive- en mobiliteitsmarkten een absoluut een pré zouden zijn. Ongeacht er een achtergrond in de industrie is, moet de CEO gepassioneerd zijn voor autosport en/of de wereldwijde mobiliteitstransformatie, evenals hun belangrijke rollen in de samenleving.” Van de kandidaten verwacht de FIA qua persoonlijke kwaliteiten dat zij een klein ego en een nederige aanpak hebben. Ook moeten zij beseffen dat de organisatie bestaat om alle leden wereldwijd te ondersteunen, dat het anderen aanmoedigt om de spotlights te delen en zichtbaar de successen van het team viert en ondersteunt.”