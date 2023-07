VIDEO: Grosjean geschorst na veroorzaken gigacrash GP België 2012 De startfase is het deel van Formule 1-races waarin de kans op ongelukken het grootste is. Coureurs proberen elkaar vaak te ontwijken om botsingen te voorkomen, maar hoe anders was het rijgedrag van Romain Grosjean tijdens de start van de Grand Prix van België in 2012. De Fransman van Lotus duwde Lewis Hamilton richting het gras naast de pitmuur, waarna de bolide van Hamilton in die van Grosjean haakte. De auto's gingen daardoor stuurloos op de eerste bocht af, waar onder meer Fernando Alonso en Sergio Perez slachtoffer werden van de dadendrang van Grosjean. Hij werd door de stewards als schuldige aangewezen en vanwege zijn onverantwoordelijke rijgedrag een race geschorst. De beelden van het incident zie je in de onderstaande video.