Van der Zande over GP Turkije: Mercedes nu niet meteen de snellere auto

Verstappen heeft dit jaar al wat pech gehad, maar in de races waar de Nederlander niet van de baan gekegeld werd of niet met een klapband in de muur eindigde is hij dit jaar nog elke keer als eerste of tweede geëindigd. In Turkije scoorde de Red Bull-coureur zijn twaalfde top-twee finish van het seizoen, waarmee hij de leiding in de WK-stand weer heroverde.

In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Renger van der Zande uitgebreid terug op het raceweekend in Istanbul. De Amsterdammer vindt de constante prestaties van de Limburgse Red Bull-coureur bewonderenswaardig: “Als Max hem uitrijdt, dan rijdt hij op de eerste of tweede plek. Het is telkens eerste, tweede of een DNF. Dat is toch wel een indrukwekkende manier van performen. Van het team en van Max zelf.”

Mercedes niet meteen in het voordeel

De constante reeks podiumfinishes zorgt ervoor dat Verstappen nu weer aan kop gaat in de WK-stand. Het geeft Van der Zande wel het nodige vertrouwen met het oog op de titelstrijd van zijn landgenoot, ondanks het feit dat Mercedes in Turkije over de snellere auto leek te beschikken: “Ik vind het heel typisch hoe ze elkaar in de Formule 1 telkens de hemel in prijzen. Hamilton zegt telkens dat de Red Bull sneller is, en nu beginnen ze bij Red Bull te vertellen dat Mercedes sneller is. Het kan natuurlijk ook gewoon de baan zijn geweest. Het verschil tussen AlphaTauri en de Red Bull was klein, vaak is dat wel wat groter. Misschien had Red Bull het gewoon niet voor elkaar in Turkije. Ik denk dat het daar meer in te zoeken is dat Mercedes gewoon een beetje een voordeel had."

"Sommige banen liggen het ene chassis gewoon beter dus Mercedes had misschien een voordeel in Turkije, maar dat betekent niet dat ze meteen een voordeel hebben voor de rest van het seizoen. Verstappen is samen met Red Bull heel constant, ze doen het heel goed dus ik heb er wel vertrouwen in dat het om het even is wie er dan in een weekend weer sneller is dan de ander.”

"Van de buitenkant ziet het er makkelijker uit dan in de auto"

In de video bovenaan deze pagina gaat Van der Zande verder in op de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen. Ook vertelt hij uitgebreid over de tactische keuzes bij het team van Mercedes, dat Lewis Hamilton in de slotfase van de race alsnog naar de pits haalde voor een nieuw setje intermediates. De Ganassi-rijder vertelt wat er zich op dergelijke momenten allemaal afspeelt in het hoofd van de coureur, maar ook achter de schermen bij het team. Ook legt hij uit wat het ‘grainen’ van de banden nou precies inhoudt, waardoor Hamilton in de laatste acht ronden veel snelheid tekort kwam op zijn verse set intermediates.

Tenslotte vertelt Van der Zande ook over het racen in Amerika en waarom IndyCar-coureur Colton Herta wel eens aan de haal zou kunnen gaan met het laatst overgebleven stoeltje op de Formule 1-grid voor 2022.