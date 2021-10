Na twee races klokt Red Bull in Turkije weer snelste pitstop

Voor de zomerstop stond er qua pitstops geen maat op Red Bull Racing, dat in acht van de eerste elf races de snelste pitstop klokte. Nadat de technische richtlijn van de FIA in de zomerstop in werking trad, had de Oostenrijkse formatie meer moeite om de snelste pitstops van het veld te klokken. Tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort slaagde het team daar nog wel in, maar in Italië en Rusland moest men de eer laten aan respectievelijk McLaren en Mercedes.

Tijdens de Turkse Grand Prix is de orde echter hersteld door Red Bull, dat op de zeer langzaam opdrogende baan nabij Istanbul weer eens de snelste stop klokte. In ronde 36 had de pitcrew van het team slechts 2,15 seconden nodig om Max Verstappen van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee was Red Bull 0,13 seconde sneller dan de pitcrew van Aston Martin bij Sebastian Vettels tweede pitstop in ronde 37. De derde en vierde tijd werden geklokt door Mercedes met respectievelijk 2,36 en 2,52 seconden.

De Fastest Pitstop Award lijkt Red Bull intussen niet meer te kunnen ontgaan. De renstal van Verstappen en Sergio Perez heeft met nog zes races te gaan 410 punten verzameld, dat zijn er 186 meer dan Mercedes. De huidige WK-leiders hebben op hun beurt weer ruim 60 punten meer dan Williams en Aston Martin op de posities drie en vier.

Snelste pitstops tijdens GP van Turkije

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Racing Max Verstappen 2.15 36 2 Aston Martin Sebastian Vettel 2.28 37 3 Mercedes Lewis Hamilton 2.36 50 4 Mercedes Valtteri Bottas 2.52 37 5 Red Bull Racing Sergio Perez 2.56 37