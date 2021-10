Honda lyrisch over Verstappen: “Reed zoals gebruikelijk briljant”

Afgelopen weekend had de Formule 1 eigenlijk moeten racen op Suzuka, maar voor het tweede jaar op rij ging de thuisrace van Honda niet door vanwege het coronavirus. Het eerbetoon dat Red Bull Racing en AlphaTauri gepland hadden voor de vertrekkende motorleverancier werd daarom niet in Japan, maar tijdens de GP van Turkije getoond. Vooral Red Bull viel daarbij op met een volledig aangepaste, witte kleurstelling. In het verleden brachten speciale livery’s over het algemeen weinig geluk, maar daar was op Istanbul Park niets van te merken. Max Verstappen en Sergio Perez eindigden op het podium en kregen dus complimenten van Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanaba.

“Het was goed om beide Red Bull Racing Honda-coureurs op het podium te zien met hun speciale racepakken”, vertelde Tanabe. “Natuurlijk willen we altijd winnen, maar we hebben het maximale uit ons pakket gehaald en een goed resultaat behaald. Max reed zoals gebruikelijk briljant en eindigde op de plek waar hij startte, terwijl Checo een uitstekende prestatie en goed bandenmanagement liet zien op weg naar het podium. Dit resultaat was heel belangrijk voor de strijd om de wereldtitel, die tot het einde van het seizoen gaat duren.”

Drie van de vier auto’s met een Honda-motor eindigden in Turkije in de punten. Naast Verstappen en Perez slaagde ook Pierre Gasly daarin. De enige dissident was Yuki Tsunoda, die volgens Tanabe ook de potentie had om voor het eerst sinds de GP van Hongarije punten te scoren. “Na enkele moeilijke races voor AlphaTauri knokte Pierre zich goed terug om als zesde te finishen. Yuki had ook in de punten kunnen eindigen als hij zijn kleine fout niet had gemaakt. In de eerste fase van de race hield hij Lewis echter rondenlang achter zij, hij reed goed onder de druk van de wereldkampioen”, is Tanabe onder de indruk van de Japanse coureur.

Al met al is er tevredenheid bij Honda over de behaalde resultaten in Turkije. “Het is een heel goed resultaat om met twee auto’s op het podium en drie auto’s in de top-zes te eindigen”, beseft Tanabe. Hij weet echter ook dat de strijd om de wereldtitels nog niet gestreden is en dus blijft Honda alles geven om Red Bull het beslissende zetje te geven. “Er zijn nog maar zes races te gaan, verdeeld over het Amerikaanse continent en het Midden-Oosten. We blijven pushen en ons best doen, en hopelijk kunnen we het jaar afsluiten met een hoogtepunt.”