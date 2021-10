Pierre Gasly kreeg al vroeg tijdens de race op Istanbul Park een tijdstraf van vijf seconden aan de broek. De AlphaTauri-coureur was in de eerste bocht van de race in aanraking gekomen met het linker achterwiel van Fernando Alonso, die daardoor spinde en ver terugviel. Vaak strijken de stewards in de openingsronde nog met hun hand over hun hart, maar in het geval van Gasly was er al snel een straf uitgedeeld. Het feit dat hij aan de binnenkant nog te maken had met Sergio Perez maakte voor de wedstrijdleiding niets uit. Gasly kreeg vijf seconden tijdstraf – die hij bij zijn pitstop inloste – en twee strafpunten op zijn superlicentie. Desondanks sloot hij de race op de zesde plek af.

Wedstrijdleider Michael Masi verklaarde na afloop van de race waarom Gasly een straf kreeg voor het incident in de eerste bocht. “Als we teruggaan naar de start van het jaar, hebben we voorafgaand aan de eerste race na gesprekken met de teams en coureurs besloten om iets terug te krabbelen bij het ‘laten racen-principe’. Daaronder vallen ook incidenten in de eerste ronde. Als een coureur volledig schuldig is aan een incident, dan zou dat hoogstwaarschijnlijk een straf opleveren”, vertelde Masi. “Hierbij hebben de stewards geoordeeld dat Pierre volledig schuldig was aan het incident en daarom kreeg hij vijf seconden straf.”

Volgens Masi is het gebruikelijk dat er in de eerste ronde geen straf wordt uitgedeeld als beide partijen de botsing hadden kunnen voorkomen, maar dat dit wel gebeurt als een van de betrokken rijders als volledig schuldig valt aan te wijzen. “We hebben in het belang van iedereen gezegd dat het resulteert in een straf als iemand in de eerste ronde volledig schuldig is. Als medewerking van beide coureurs is vereist, dan resulteert dat in de eerste ronde hoogstwaarschijnlijk in niets. Dat geldt ook als er twee of meer auto’s bij betrokken zijn.”

Weinig ruimte door aanwezigheid Perez

De tijdstraf kostte Gasly uiteindelijk niet een goede klassering, want hij kwam keurig als zesde over de finish. Hoewel de stewards oordeelden dat Perez part noch deel had aan de botsing van de Fransman en Alonso, is de AlphaTauri-man zelf van mening dat de aanwezigheid van de Red Bull-coureur een rol speelde. “Het was krap met Sergio aan de binnenkant en Fernando aan de buitenzijde. Er was dus geen ruimte, maar er was inderdaad contact”, zei Gasly. “Ik heb de straf ingelost, maar ik weet niet of het terecht was. Ik moet eerst de beelden bekijken.”

