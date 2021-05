Sergio Perez kwam in de openingsfase vast te zitten achter Lando Norris, maar kon in de tweede helft van de race alsnog van meerwaarde zijn voor Red Bull. Zo gaf hij het energiedrankenmerk tactische opties met een stint van maar liefst 51 ronden op mediums. Red Bull leek de Mexicaan daarmee op te offeren voor Max Verstappen. Langer doorrijden zou immers betekenen dat Lewis Hamilton hem zou tegenkomen op het circuit. Blokkerend werk van Perez zou Verstappen vervolgens in staat kunnen stellen om het gat (deels) te dichten.

Snelste raceronde als doel, niet het blokkeren van Hamilton

Zover kwam het niet. Perez kon weinig weerstand bieden op zijn versleten mediums, al was dat volgens Horner ook niet het idee achter de Red Bull-tactiek. "Wij wilden Checo vooral op de zachte band krijgen, zodat hij een gooi naar het punt voor de snelste raceronde kon doen. Daardoor hebben we hem zo lang mogelijk buiten gelaten op mediums", vertelt de Britse teambaas aan onder meer Motorsport.com Nederland. "Die rode band hield het hier niet zo lang vol en als je er in één rondje alles uit haalt, wordt dat nog minder. Maar Checo was makkelijk vierde, kon de auto's vooraan niet meer bijhalen en had ruimte naar achteren. Daardoor wilden we wachten totdat er minder brandstof in de tank zat en we er vol voor konden gaan op softs."

Helmut Marko, die zich in Portimao vooral groen en geel ergerde aan 'track limits', komt met een vergelijkbare lezing. "We wilden inderdaad dat hij op de zachte band voor de snelste ronde kon gaan. Dat plan was op zich ook best succesvol, totdat Mercedes hetzelfde probeerde." Het Zuid-Duitse merk ging voor een extra pitstop met Valtteri Bottas, waarna de Red Bull-tactici de helderheid van geest hadden om snel te reageren en hetzelfde te doen met Verstappen. De Nederlander leek in zijn opzet te slagen en met het extra punt aan de haal te gaan, maar de stewards besloten anders vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

De inspanningen van het team uit Milton Keynes bleven onbeloond, maar alle heisa voor één puntje geeft wel aan hoe Mercedes en Red Bull dit jaar in de wedstrijd zitten. "We zagen dat Valtteri een 'pit window' voor zichzelf creëerde en dat punt van Checo afpakte. Toen dachten we: laten we er dan voor gaan met Max. De monteurs leverden een geweldige pitstop van 1.9 seconden af, maar Max is bestraft vanwege 'track limits' terwijl niemand anders zo'n straf heeft gekregen...", is Horner nog altijd niet te spreken over het handelen door de wedstrijdleiding.

Horner herhaalt: "Perez komt er wel"

De Britse teambaas is beter te spreken over de progressie van Perez. De éénvoudig GP-winnaar kende een bijzonder lastige zondag in Imola, maar kon zich in de Algarve een stuk meer in de debatten vooraan mengen. "Hij komt er wel. Hier in Portugal waren de omstandigheden en de wind erg lastig, maar je ziet dat zijn races steeds beter worden, zeker in vrije lucht. Laten we niet vergeten dat hij met vier wielen buiten de baan is ingehaald door Lando Norris, daar heb je die inconsequentie met track limits weer... Maar goed, daardoor heeft Checo veel tijd verloren. Nadien kon hij dezelfde rondetijden rijden als de mannen vooraan en noteerde zelfs de snelste raceronde. Ik ben blij met de vooruitgang die hij boekt. Met meer tijd en ervaring in onze auto, valt het echt wel op z'n plek voor hem."

VIDEO: De frustraties bij Red Bull over track limits en de verrichtingen van Sergio Perez besproken in een nieuwe F1-update