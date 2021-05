George Russell wist zijn elfde positie bij de start nog vast te houden, maar na een vroege safety car-periode door Kimi Raikkonen, die op het rechte stuk zijn voorvleugel kapot had gereden op teamgenoot Antonio Giovinazzi, verloor hij snel terrein. De herstart an sich verliep prima. De Brit was aanvankelijk aan het kijken of hij Sebastian Vettel voorbij kon komen voor de tiende plaats. Maar nadat hij er niet in slaagde om de Aston Martin in de eerste paar bochten te passeren, zag hij diezelfde ronde nog de ene na de andere concurrent langszij komen. In de rest van de race kon Russell geen potten breken, waardoor hij slechts als zestiende over de streep kwam in Portimao. Niet het resultaat waar je op hoopt als je elfde staat op de grid.

“Dit was absoluut een ongelofelijke worsteling voor ons”, blikte Russell tegenover onder andere Motorsport.com Nederland terug op de Portugese Grand Prix. “Dit was waarschijnlijk de meest moeilijke race die we sinds 2019 [het jaar waarin Russell zijn debuut maakte bij Williams] gehad hebben." Volgens Russell staat de oorzaak van het magere optreden van Williams in Portimao vast. "We weten van meet af aan wat de sterke en zwakke punten zijn van onze auto. We hebben een wagen die aerodynamisch enorm gevoelig is.”

Als er geen wind staat, lijkt de Williams-auto tot leven te komen, maar zodra het harder gaat waaien, valt er geen land mee te bezeilen voor Russell en zijn teamgenoot Nicholas Latifi. “We zagen in Imola toen de omstandigheden iets rustiger waren, dat de prestaties daar zijn. We zagen zaterdag in de kwalificatie toen de condities voor Q2 iets kalmer werden, dat de prestaties daar zijn. En vervolgens in de race waren we nergens”, aldus een teleurgestelde Russell. “Dat is op dit moment helaas de aard van het beestje met deze auto. We hebben nu drie races gehad en twee daarvan waren op circuits waarop de wind veel vat kan krijgen op de auto’s. Vingers gekruist dat we hier niet het hele seizoen over zullen praten.”

Gevraagd of Russell een betere race had kunnen hebben als hij zijn elfde positie in de openingsfase vast had weten te houden: “Het zou geen verschil hebben gemaakt. We zouden hoe dan ook naar achteren zijn weggezakt. Dat gebeurt gewoon als je een auto hebt die aerodynamisch zo gevoelig is. Het zorgt ervoor dat Nicholas en ik tijdens de eerste ronden niet het vertrouwen hebben om aan te vallen en daardoor zitten we steeds aan de achterkant van het veld te worstelen. Je bent gewoon bezig met overleven, het op de baan houden van de auto, in plaats van met racen. Dit was de zwaarste race die ik ooit gereden heb. Dat was erg jammer, want de auto had veel potentie. We hebben een snelle wagen, maar we moeten er wel mee kunnen rijden, anders zijn we, zoals in deze race het geval was, nergens te bekennen.”

Volgens Russell heeft de gevoeligheid voor de wind een domino-effect. “Doordat het doorwerkt op de banden als je met de auto gaat glijden. En dan beland je in een neerwaartse spiraal”, legt Russell uit. Het omgekeerde is eveneens het geval. “Als de aerodynamica goed werkt en je hebt geen momentjes in de auto, dan komen de banden in de goede window en krijgt de coureur vertrouwen. En dan zit je in een opwaartse spiraal. Dat was het geval in de eerste training [toen Russell de zevende tijd noteerde] en dat was het geval in Imola. Dan hebben we een fantastisch tempo.”

Daarmee lijkt het voor Williams wachten op banen waarop wind een minder grote factor is, zoals stratencircuits. Volgens Russell is het echter nog niet zo simpel om te bepalen in welke races Williams het goed kan doen. “Hongarije is altijd een sterk circuit voor ons geweest, maar onze snelheid op de rechte stukken is erg goed dus Monza zou ook een goede voor ons moeten zijn. Er komen ongetwijfeld races aan waarin we sterk zullen zijn, zoals in Imola en hier gedurende een groot deel van het weekend, afgezien van de wedstrijd. We hebben als team echt wel stappen voorwaarts gezet. Maar deze race was gewoon uitzonderlijk slecht.”

