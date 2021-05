In de slotfase van de Portugese Grand Prix werden Max Verstappen en Valtteri Bottas door Red Bull en Mercedes naar binnen gehaald voor een nieuw setje softs, waarmee ze de aanval openden op de snelste ronde. Bottas reed die als eerste, waarna Verstappen daar in de laatste ronde marginaal onder dook. De Nederlander verdiende daarmee een extra punt, dat hij weer moest inleveren toen bleek dat hij zich in bocht 14 niet had gehouden aan de track limits. Dat zorgde voor verbazing bij Verstappen zelf, die dacht dat er in die bocht niet op werd gelet in de race, terwijl Helmut Marko vond dat de wedstrijdleiding inconsequent handelde en dat Red Bull daardoor dit jaar al een zege, een pole-position en een snelste ronde heeft verloren.

Daar sluit Martin Brundle, voormalig F1-coureur en tegenwoordig commentator bij Sky Sports, zich niet bij aan. “Ik ben het niet eens met Red Bull over inconsistentie met track limits en hun claim dat ze dit seizoen al bestolen zijn van een zege, een pole-position en een extra punt voor de snelste ronde”, concludeert hij in zijn vaste column voor de Britse zender. Volgens hem bestond er geen onduidelijkheid over het handhaven van track limits in bocht 14. “Het was duidelijk dat track limits vanaf het begin gemonitord gingen worden in bochten 1, 4, 5 en 15. Zaterdagochtend om 9.00 uur werd versie drie van de aanvullende regels uitgegeven en bocht 14 werd daarbij uitgebreid behandeld in opvallende roze tekst.”

Brundle begrijpt waarom de coureurs de grens opzoeken wat betreft track limits, omdat ze daar gemakkelijk tijdwinst mee kunnen behalen. “Het is daarna aan de FIA om ze te stoppen”, aldus de 61-jarige Brit, die stelt dat de FIA niet partijdig is in het handhaven van de regels. “Je zou hardop lachen als de doellijn of zijlijn worden genegeerd in het voetbal als dat voor sommige teams beter zou uitkomen, of als iemand Usain Bolt probeert te verslaan door zijn startblok simpelweg een paar meter naar voren te verplaatsen. Slechts één coureur werd in de race bestraft voor het overschrijden van de track limits in bocht 14 en het kostte Verstappen en Red Bull een punt, want hij haalde daar voordeel uit en had zijn auto niet volledig onder controle binnen de limieten van de baan.”

FIA niet streng genoeg

Toch is Brundle niet helemaal tevreden met hoe de FIA de track limits handhaaft. Het reglement schrijft voor dat de coureurs te allen tijde binnen de witte lijnen moeten blijven, waarbij de witte lijnen nog onderdeel van het circuit zijn. Wedstrijdleider Michael Masi geeft op veel plaatsen iets meer vrijheid door pas in te grijpen als coureurs achter de kerbstones terecht komen. Daar heeft Brundle weinig begrip voor. “Feit is dat de regels niet goed worden toegepast en veel zwaarder kunnen zijn door de witte lijn aan te houden”, stelt hij. “Als auto’s één kilogram te licht of één millimeter te breed zijn, worden ze gediskwalificeerd. Waarom zouden we dan slordig handhaven op track limits om het makkelijker te maken voor de coureurs?"

