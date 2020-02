Red Bull Racing presenteert 2020-auto van Verstappen en Albon

Voorafgaand aan een eerste shakedown op het circuit van Silverstone heeft de formatie uit Milton Keynes de langverwachte foto's vrijgegeven. Op deze eerste beelden van de RB16 valt de kleurstelling misschien nog wel het meest op. Red Bull breekt in dat opzicht met de afgelopen jaren, waarin men steevast met een bijzondere ‘launch livery’ op de proppen kwam. Ditmaal hebben de marketing- en designafdelingen zich alle moeite bespaard en zien we de nieuwe auto meteen in de vertrouwde Red Bull-kleuren.

Een doorontwikkeling met aanpassingen

Verder lijkt de RB16 behoorlijk veel op diens voorganger, de 2019-auto dus. Dit is gezien de stabiele F1-reglementen geen verrassing. Zo gaf Christian Horner in een eerder stadium al aan dat de nieuwe auto een 'extreme doorontwikkeling' van de RB15 is. En dan vooral van de RB15 zoals we die vanaf de Oostenrijkse Grand Prix hebben gezien. Aan het begin van vorig seizoen sloeg Red Bull-ontwerper Adrian Newey de plank immers nog mis met de vernieuwde voorvleugel.

Het updatepakket voor Oostenrijk bood soelaas, waarna men die lijn heeft voortgezet en het concept richting 2020 heeft gefinetuned. Dit is onder meer te zien aan de veranderde neus, waarbij de opening iets agressiever is vormgegeven dan voorheen. Daarnaast is het bargeboard-gedeelte aangepast en dan met name de sectie daarachter. Het ontwerp van 2019 is daar verfijnd en ogenschijnlijk ook ietwat complexer gemaakt, met aanvullende vleugeltjes. Verder is de opening van de sidepod verder verkleind, om meer lucht naar achter te kunnen geleiden. De achtervleugel heeft tot slot een langer doorlopende vin naar beneden gekregen, vergelijkbaar met de recente creaties van McLaren.

Desondanks blijft het algemene concept wel fier overeind. Zo lijkt de voorvleugel nog overwegend op het exemplaar van eind vorig jaar en is de auto in nagenoeg alle opzichten een doorontwikkeling te noemen. Dit totaalpakket moet een bolide opleveren die niet alleen op hoogte (zoals de voorbije jaren), maar ook op zeeniveau structureel kan meedingen naar winst. Nog meer dan voorheen een allrounder dus. Die consistentie ontbrak in de voorbije jaren nog weleens, maar is wel broodnodig om de torenhoge ambities voor 2020 waar te maken: met Verstappen een serieuze gooi naar de wereldtitel doen.

Geen excuses voor een povere start

Daarvoor is een competitieve start van het seizoen eveneens een vereiste. Excuses voor een pover begin, zoals in de voorbije jaren, zijn er simpelweg niet meer. Zo heeft Red Bull de 2020-auto beduidend eerder afgerond dan alle voorgaande creaties. Volgens Helmut Marko liep het team tijdens het hele proces twee weken voor op schema. Hierdoor heeft men meer gedetailleerdere simulaties kunnen uitvoeren en komt Red Bull beter voorbereid voor de dag in Barcelona, waar volgende week de eerste wintertest wordt afgewerkt. Later vandaag zal Max Verstappen alvast een shakedown voor zijn rekening nemen en zodoende de eerste meters met de RB16 afleggen.

