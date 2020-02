Horner: Hamilton of Vettel halen past niet bij Red Bull-filosofie

Mercedes heeft met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een line-up die meerdere keren heeft bewezen dubbele kampioenschappen te kunnen winnen. Ferrari heeft naast Sebastian Vettel de vurige Charles Leclerc en beschikt daarmee over een viervoudig kampioen met ervaring en iemand die als de toekomst van het team wordt gezien. Zowel Hamilton als Vettel heeft nog maar één seizoen op het contract staan, maar één ding is zeker: voor de oude veteranen is geen plek (meer) bij Red Bull.

"Hij (Hamilton) zou niet in ons programma passen. Wij hebben Max [Verstappen]. We hebben altijd het beleid gehad om te investeren in jong talent, om dat te koesteren en te laten ontwikkelen. Lewis heeft daar geen plaats in", aldus teambaas Christian Horner tegenover Reuters. Vorige maand kwam de aankondiging dat Max Verstappen een nieuw contract bij Red Bull had getekend, waarmee de Nederlander vastligt tot en met 2023. De tweede plek wordt waarschijnlijk ingevuld door Alexander Albon, die vorig jaar een aardige indruk maakte als F1-rookie.

In tegenstelling tot Hamilton heeft Vettel wel een rijk en succesvol verleden met Red Bull, maar ook een terugkeer van de Duitser is in Horners ogen onmogelijk. De samenwerking met de in 2015 naar Ferrari vertrokken coureur is een afgesloten hoofdstuk. "Het is lastig om in te zien hoe twee alfamannen in een team kunnen passen. Je ziet met welk probleem Ferrari te maken heeft. Waarom zou dat bij Red Bull anders zijn? Hetzelfde geldt voor Lewis bij Ferrari of Red Bull. Dat is een erg lastige dynamiek, vooral nu de concurrentie zo aan elkaar gewaagd is."

Horner gelooft dat Hamilton bij Mercedes zal blijven, maar waarschuwde ervoor dat hij zijn salariseisen niet te hoog opdrijft. Op dit moment is hij al de best verdienende F1-coureur ooit en elk team heeft een bovengrens, ongeacht de situatie. "Twee grote stoelen zijn nu opgevuld. Het zou logisch zijn als hij bij zijn huidige team blijft, indien ze een akkoord bereiken. De hele auto-industrie staat op dit moment financieel gezien onder druk en als er ontslagen vallen, is het moeilijk om recordbrekende salarissen te rechtvaardigen. Het lijkt me een normaal commerciële onderhandeling tussen de coureur en zijn team. Ferrari is misschien een optie voor hem, maar in hoeverre dat echt zo is kan ik lastig inschatten. Hamilton lijkt blij met zijn huidige omgeving en als die het meest competitief is, waarom zou je dat willen veranderen? Puur om in een andere kleur te racen? Ik geloof die theorie niet."

Volgens Horner beschikt Verstappen inmiddels ook over genoeg ervaring om een titelgevecht aan te gaan met coureurs als Hamilton en Vettel. "De kans is groot dat Max de meest waarschijnlijke kandidaat is om het te proberen [bij Hamilton], dat is onvermijdelijk. Er komt vanzelf een andere golf aan. Max is de opkomende man, 22 jaar en klimt nog steeds op. Lewis is nu wat, 35 jaar? Dat er een nieuwe generatie aankomt, is niet te vermijden in welke sport dan ook. De Formule 1 is met Max, Leclerc en andere jonge coureurs klaar voor een heel spannend jaar."

Video: Bleekemolen blikt uitgebreid vooruit op F1-seizoen 2020