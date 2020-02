Tech: De lessen die Red Bull leerde in 2019

Al tijdens de eerste wintertest bleek dat de nieuwe RB15 niet de eenvoudigste wagen van het veld was. Max Verstappen kreeg, mede dankzij zijn riante ervaring met Red Bull-bolides, zijn nieuwe wapen nog aardig in de vingers. Dat was voor zijn teamgenoot Pierre Gasly, nieuw bij het topteam, zeker niet het geval. De Fransman had meer moeite om de fijne kneepjes van de listige wagen onder de knie te krijgen. De stevige testcrash in Barcelona deed zijn zelfvertrouwen geen goed.

Beide rijders hadden in de eerste Grands Prix van het seizoen moeite om de juiste balans te vinden die hen het benodigde vertrouwen moest geven. De aerodynamische reglementsveranderingen op voorvleugelgebied waren door de concurrentie beter benut dan door Red Bull Racing, zo luidde de eenvoudige conclusie. Een kleine verandering aan de vleugel tijdens de Grand Prix van Oostenrijk luidde de ommekeer in.

Verschillende filosofieën

Aan het begin van het jaar waren de voorvleugelconcepten in drie groepen in te delen: de diepliggende vleugel waarvan Mercedes en Red Bull gebruikmaakten, de vlakke en agressieve variant van Ferrari en Alfa Romeo, en de middenweg waar diverse andere teams voor opteerden. Naarmate het seizoen vorderde werd duidelijk dat het concept van de teams uit Maranello en Hinwil het beste werkte.

Red Bull hield vast aan het oorspronkelijke concept maar voerde voorafgaand aan de thuisrace in Oostenrijk enkele aanpassingen door om het outwash-effect te versterken. Wanneer we de twee vleugels vergelijken zien we dat het punt waarop de vleugel de endplate raakt verlaagd is (groene pijl). De bovenste flappen zijn daarentegen vergroot en lopen hoger op om zo meer neerwaartse druk te produceren. Met deze aanpassing stroomt de lucht aan de buitenste zijde gemakkelijker langs het voorwiel, wat de turbulentie afkomstig van de roterende band vermindert. Daarnaast was de vorm van de horizontale hoofdplaat onder handen genomen. De welving werd lichtjes herzien (rode pijl).

Red Bull RB15 2019 vergelijking

Veranderingen aan de voorvleugel hebben altijd invloed op de aerodynamische werking van de rest van de wagen, aangezien de vleugel de luchtstroom naar achteren bepaalt. De nieuw ingeslagen weg met de Oostenrijk-variant verbeterde de karakteristieken van de RB15, wat op de Red Bull Ring direct werd bekroond met een overwinning.

Na die race was Verstappen veel vaker aanwezig in de voorhoede. Dat had niet alleen te maken met de voorvleugel maar dit stond wel aan de basis van de verbeterde snelheid en balans.

Wat staat er voor 2020 op de rol?

Zoals alle topteams gebruikte Red Bull Racing de laatste Grands Prix van 2019 als testmoment voor het seizoen 2020. In Brazilië experimenteerde de formatie met een Ferrari-achtige voorvleugel. De bovenrand van de flappen liep duidelijker af om het outwash-effect nog verder te versterken (zie gele pijl).

Red Bull RB15 2020 vergelijking

De groene pijlen tonen de aangepaste vormgeving van de puntjes van de flappen. De bovenste flap loopt helemaal door tot de horizontale voetplaat. Dit verandert de luchtstroom richting de flank van de wagen, die bedoeld is om de turbulentie afkomstig van de roterende voorbanden weg te houden bij de bargeboards.

Of de resultaten van dit experiment bevredigend genoeg waren om dit concept mee te nemen op de RB16 valt te bezien. Het leverde in elk geval waardevolle data op met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe bolide. Wat wel duidelijk is, is dat Red Bull aan het einde van 2019 veel competitiever was dan aan het begin van het seizoen. De formatie zal in de wintermaanden die lijn door moeten trekken om in 2020 vanaf het eerste moment mee te kunnen doen om de hoofdprijzen.