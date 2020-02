Mercedes vreest dat misstap voor 2021 'halve seconde' kan schelen

Door de invoering van de nieuwe reglementen in 2021 moeten teams al vroeg aan de bak met de nieuwe wagen, terwijl ook de 2020-auto nog ontwikkeld moet worden. De situatie wordt verder gecompliceerd door de invoering van het budgetplafond, waardoor teams in de toekomst niet zoveel meer kunnen investeren. Volgens Wolff is het daarom van groot belang om de spijker op zijn kop te slaan in 2021, een misstap kan grote gevolgen hebben.

“Het kampioenschap van dit jaar bestaat eigenlijk uit twee seizoenen”, zei Wolff tijdens de presentatie van de sponsordeal met Ineos. “Het gaat niet alleen meer om 2020 en om de huidige reglementen. Er komt een dusdanig grote verandering in 2021 dat het vinden van een balans voor het inzetten van de middelen cruciaal is, wanneer kies je ervoor om de focus op 2021 te leggen. Aan het begin is de leercurve een stuk steiler en gaat de ontwikkeling dus veel harder. Als je het dan verkeerd doet en maanden achterstand hebt, dan kun je wel een halve seconde te langzaam zijn. Dat is een uitdaging waar we eerder voor gestaan hebben en wij houden wel van zo’n uitdaging.”

'Verliezen is zoveel pijnlijker'

Mercedes pakte afgelopen seizoen voor het zesde seizoen op rij beide kampioenschappen, maar het team is volgens Wolff onverminderd gemotiveerd voor de aankomende periode. “Ieder jaar proberen we de juiste doelen te stellen, die doelstellingen moeten voor de hele organisatie duidelijk zijn”, vervolgde hij. “Het is volgens mij heel belangrijk om met een doel aan het werk te gaan. Ik zie niet bepaald een gebrek aan motivatie binnen onze organisatie. Verliezen is zoveel pijnlijker en dat gevoel blijft veel langer hangen dan het gevoel van een overwinning. Dat is wat ons altijd drijft. De gedachte aan verlies doet je successen uit het verleden snel vergeten.”

Wolff voegde toe: “Het record van afgelopen jaar zegt helemaal niets meer in 2020. Alle rondetijden, alle punten staan weer op nul en we beginnen weer opnieuw aan een uitdaging. Het wereldrecord staat niet voor niks op zes [wereldtitels op rij]. Het is verdraaid moeilijk om zoiets te bereiken. Maar we blijven pushen om nog verder te komen.”

Met medewerking van Jonathan Noble