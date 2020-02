Wolff: "Geen zorgen over opvolging van Hamilton bij Mercedes"

Verstappen ligt tot eind 2023 vast bij Red Bull Racing. Charles Leclerc ondertekende eerder al een contractverlenging bij Ferrari tot en met 2024. De deur naar Mercedes lijkt daarmee dicht, al is dat geen reden tot paniek bij het Duitse merk. Mercedes blijft er namelijk op vertrouwen dat sterrijder Lewis Hamilton, die inmiddels 35 is, zal bijtekenen. Tweede rijder Valtteri Bottas is de 30 overigens ook al gepasseerd.

Teambaas Toto Wolff maakt zich geen zorgen over de opvolging, want met Esteban Ocon en George Russell heeft ook het team uit Brackley nog opties voor de toekomst. Ocon is weliswaar voor twee seizoenen uitgeleend aan Renault, terwijl Russell in theorie nog tot eind 2021 bij Williams actief is. "Maar ik denk dat we twee uitstekende jonge rijders hebben die deel uitmaken van de Mercedes-familie", aldus Wolff. "Je hebt George Russell, die een Mercedes-junior is en een mooie toekomst voor zich heeft. En dan is er Esteban nog, die ook niet ver weg is. Hij zit vandaag de dag bij Renault, maar blijft wel lid van de Mercedes-familie."

Wolff wil zich overigens ook niet blindstaren op de langdurige contracten van Verstappen en Leclerc. De Oostenrijker denkt namelijk te weten dat beide coureurs clausules in de contracten hebben en dus al eerder van team kunnen wisselen, als ze bij hun respectieve teams niet kunnen winnen. "Jongens als Max en Charles zullen er altijd voor gaan om in de snelste auto te belanden. Bij contracten zijn soms de details van groot belang en niet zozeer de datum die erop wordt geplakt", merkt Wolff fijntjes op. "Daarom zie ik het als onze plicht om steeds de snelste wagen te produceren. Dan zullen we nooit een tekort aan talent hebben."

Tijdens de wintermaanden laten we elkaar gerust

Ondertussen is het wachten op de contractverlenging van Lewis Hamilton. Wolff verklaart dat er deze winter geen gesprekken zijn geweest om elkaar wat welverdiende rust te gunnen. "Wij willen de snelste man in onze wagen en Lewis wil in de snelste auto zitten. Dat is dus een logische tandem. Maar je weet dat we bijna tien maanden per jaar rond de wereld reizen en elke twee weken op elkaars lip zitten. Tijdens de wintermaanden laten we elkaar dus met rust. Het laatste gesprek dat ik met hem had, was de avond voor ons kerstfeestje. We hadden een goede babbel en kwamen overeen dat we de gesprekken zouden starten zodra het seizoen is begonnen."

"Ik geloof rotsvast dat ons team de beste rijders kan aantrekken en momenteel heeft Lewis bewezen dat hij de beste is met zijn zes wereldtitels. Op de langere termijn hoop ik dat we de beste technologie kunnen blijven aanbieden aan de beste rijders en dat we hen daarmee kunnen aantrekken."