F1 koerst af op uitstel van Chinese GP door coronavirus

Door het aanhoudende coronavirus neemt de druk op de Formule 1 steeds verder toe. Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan duizend slachtoffer en China is ook steeds lastiger bereikbaar door het opgeschorte luchtverkeer. Zo heeft British Airways aangekondigd alle vluchten van en naar China tot in ieder geval 1 april te schrappen. De Formule 1-race staat slechts een kleine drie weken daarna op de agenda.

Waar de Formule E al resoluut ingreep en een streep door de ePrix van Sanya zette, legt de Formule 1 het primaat veel meer bij de lokale autoriteiten en bij de promotor. Zij hebben de bal toegespeeld gekregen om uiteindelijk de knoop door te hakken. Motorsport.com heeft vernomen dat dit inmiddels is gebeurd, een formeel bericht van de Formule 1 zou later vandaag al volgen.

Zoeken naar een alternatieve datum

Het zou in eerste instantie om uitstel van de race gaan. De Formule 1 en FIA hebben in een eerder stadium al laten weten China 'een zeer belangrijke markt' te vinden, waardoor men veel waarde hecht aan een Grand Prix in het Aziatische land. Hierdoor zoekt men nog naarstig naar mogelijkheden om de Grand Prix op een later moment in te halen.

De overvolle kalender en een gebrek aan bereidheid vanuit andere Grands Prix om met China van plek te wisselen, maken dat echter een hels karwei. Motorsport.com heeft vernomen dat de kwestie vandaag wordt besproken met de Formule 1-teams. Eén van de mogelijkheden is om het seizoen in tijd iets te verlengen. De Grand Prix van Abu Dhabi zou dan naar achteren worden geschoven, om in november een 'time slot' te creëren voor de race op het Shanghai International Circuit.

