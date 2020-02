Tech: Dit is er veranderd aan de Red Bull RB16

Allereerst de voorvleugel. Hoewel Red Bull Racing vastgehouden heeft aan het eigen concept, is er aan de voorkant wel een aantal wijzigingen op te merken. Ten eerste het gat op de bovenkant van de neus. Die zat voorheen op de voorkant van de neus, nu is het iets subtieler weggewerkt en wordt de luchtstroom vanaf de binnenkant door de auto heen gevoerd. Onder de neus heeft Red Bull Racing een zogenaamde 'cape' toegevoegd, iets wat we ook eerder al zagen bij Mercedes en Ferrari. Dit zorgt voor betere sturing van de lucht en meer neerwaartse druk aan de voorzijde.

Een uitgebreidere analyse vind je hier: Tech analyse: Wat is er nieuw op de Red Bull RB16

Formule 1-teams merkten vorig jaar al op dat het gebied rond de bargeboards de plek was waar winst te behalen viel. Vanwege de stabiele reglementen voor 2020 is dit ook komend seizoen de plek waar men naar hartenlust mee kan experimenteren. In het geval van Red Bull betekent het dat de bargeboards verder verfijnd zijn en het uiterlijk nog complexer is. Alles is bedoeld om de luchtstroom zo goed mogelijk langs de auto te begeleiden.

Dan de sidepods zelf. De opening van de sidepods is nog kleiner geworden dan bij de voorganger, daardoor kan de lucht vrijer naar achteren stromen. Het gebied achter de opening lijkt iets ruimer opgezet om de koeling van de wagen ruimte te geven. De kleine sidepodopening (en dus weinig koeling) geeft aan dat men veel vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid van de Honda-motor.

Tot slot lijkt de achtervleugel van de RB16 nagenoeg hetzelfde als die van de voorganger. Toch heeft men het concept van McLaren enigszins als voorbeeld genomen. De achtervleugel beschikt in de transitiezone over een langer doorlopende vin naar beneden.

Alle veranderingen staan hieronder in de interactieve afbeelding aangegeven:

Foto's: De Red Bull RB16 van dichtbij bekeken