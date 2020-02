Binotto: Leclerc en Vettel dit jaar vrij om tegen elkaar te racen

Voor het afgelopen seizoen was Mattia Binotto nog duidelijk: Sebastian Vettel was de belangrijkste coureur binnen het team was. Hij had immers de ervaring en al vier wereldtitels op zak, wat voor Ferrari reden was om hem prioriteit te geven in de gehoopte titelstrijd. Charles Leclerc kreeg daarom meerdere keren tegen zijn zin in teamorders te verwerken. De F2-kampioen van 2017 toonde echter zijn strijdlust door als eerste van de twee races te winnen, op Spa en Monza. Hij accepteerde de rol van tweede coureur niet en versloeg zijn teamgenoot zelfs qua punten aan het eind van het jaar.

Voor Binotto is het mede daardoor glashelder: Leclerc is de toekomst. De contractverlenging tot en met 2024 is daar een mooie bezegeling van, terwijl Vettel nog maar één seizoen op papier heeft staan. Bovendien zijn ze nu gelijk in de ogen van Binotto en mogen ze in theorie met elkaar vechten op de baan. "Charles heeft nu een jaar ervaring bij ons opgedaan. Hoewel we eerst Vettel prioriteit gaven boven Charles, denk ik dat beiden inmiddels hebben bewezen dat ze voor de beste resultaten kunnen vechten. Ze zullen op hetzelfde niveau zitten, dus laten we afwachten hoe het gaat. Ze mogen met elkaar strijden, zolang we er als team maar baat bij hebben. Laat ze maar racen", zei de teambaas tijdens de presentatie van de SF1000.

Leclerc heeft geleerd van crash in Brazilië

Leclerc stelt dat hij veel heeft geleerd van vorig jaar en denkt Vettel in 2020 meer ruimte te geven in onderlinge duels. "We hebben allebei een les geleerd na de crash in Brazilië. We krijgen inderdaad de vrijheid om te vechten met elkaar, maar we moeten niet vergeten dat we teamgenoten zijn. Er werken achter de schermen heel veel mensen aan de wagen en voor ons, zodat wij zo goed mogelijk kunnen presteren. Incidenten zoals in Brazilië mogen dus niet meer gebeuren. De marge die we laten, zal waarschijnlijk iets groter zijn om zo aan de veilige kant te zitten."

Vettel ontkent overigens dat zijn status in het team is afgenomen en die van Leclerc is toegenomen sinds het begin van vorig jaar. "Zo zie ik het niet. Ik denk dat we als team vooruit gingen, vorig jaar ook. Het is niet alsof ik een andere wagen kreeg, die gelijkheid is volgens mij het belangrijkste. We krijgen allebei dezelfde auto en dezelfde kans in de races, daar twijfelde ik vorig jaar ook nooit aan. Ik denk ook niet dat Charles dat deed. Ik zie het in ieder geval niet zo."

Video: Leclerc blikt vooruit op F1-seizoen 2020