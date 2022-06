Afgelopen weekend in Canada ging het weer veelvuldig over porpoising. Niet dat de coureurs op het Circuit Gilles Villeneuve overmatig last hadden van stuiteren. De discussie ging vooral over een nieuwe technische richtlijn die de FIA op de donderdag voor het raceweekend in Montreal naar buiten had gebracht. De autosportbond deelde daarin haar plannen om porpoising te verminderen, iets wat om veiligheidsredenen dient te gebeuren.

Max Verstappen liet al snel weten niet blij te zijn met het tussentijdse ingrijpen door de FIA. Volgens de regerend wereldkampioen is het niet juist om tijdens het seizoen de spelregels te veranderen. Ook teambaas Christian Horner is not amused. Volgens hem is er namelijk geen sprake van een veiligheidsprobleem. Op de vraag van Motorsport.com of de discussie over porpoising op de eerste plaats een politieke kwestie is, laat teambaas Christian Horner weten: “Het probleem speelt meer bij Mercedes dan bij de andere teams, in elk geval tot aan de race in Canada. Dat ligt het toch zeker aan het team. Als andere teams er geen hinder van hebben, dan is het aan hen om het op te lossen.”

“Ik weet dat er gezegd wordt dat meer coureurs erover hebben geklaagd”, vervolgt de Brit. “Onze coureurs hebben nooit over porpoising geklaagd. Ze hebben alleen gezegd dat de situatie op sommige circuits verbeterd zou kunnen worden, door bepaalde delen misschien opnieuw te asfalteren. Maar we hebben geen last gehad van een auto die stuitert. Het probleem is dat zij met zo’n stijve auto rijden. Ik denk dus dat hun concept het probleem is en niet zozeer de regels.”

Volgens Horner is het ook niet nodig om zaken aan te passen voor 2023. Hij merkt op dat het probleem waarschijnlijk vanzelf minder wordt doordat de huidige auto’s nog verder worden ontwikkeld. “Je hebt enkele van de slimste engineers in de wereld aan het probleem werken. Ik betwijfel of we het volgend jaar nog met elkaar over stuiteren hebben, zelfs als we niets aan de regels zouden veranderen. De auto’s zijn nog steeds vrij nieuw. Naarmate de teams hun wagens verder ontwikkelen, zal je waarschijnlijk zien dat de problemen steeds minder worden.”

Als de FIA per se op zou willen treden, dan moet dat volgens Horner alleen gebeuren richting de teams die er last van hebben. “Je kan niet zomaar de technische regels tijdens het seizoen veranderen. Als een auto gevaarlijk is, dan zou een team er niet mee moeten rijden. Een team moet zelf die afweging maken. Of de FIA. Als zij denken dat een bepaalde auto gevaarlijk is, dan hebben ze nog altijd de zwarte vlag waarmee ze kunnen zwaaien.”

Tweede vloersteun

Horner zette ook vraagtekens bij het feit dat Mercedes zo snel met een tweede steun voor de vloer op de proppen wist te komen, aangezien pas op de donderdag voor de race duidelijk was dat de FIA op dat punt meer vrijheid zou geven. Horner: “Wat ook heel teleurstellend was, was die tweede steun. Zoiets moet besproken worden in een technische meeting. Men is de problemen van één aan het oplossen, wat toevallig ook het enige team was dat het hier meteen paraat had, nog voordat dat de technische richtlijn was uitgegaan. Dus je kan op je tellen nagaan wat er is gebeurd.”

Ondertussen behaalde Mercedes in Canada een derde en een vierde plaats. Horner met een glimlach: “Het is een beetje ironisch dat Toto aan het lobbyen is voor een verandering in de regels, terwijl zijn auto vrij snel leek te zijn in de race en weinig last leek te hebben van stuiteren.”

Video: Christian Horner blikt bij Viaplay terug op de race