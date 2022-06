Zhou Guanyu was in Baku op weg naar zijn tweede puntenfinish van het F1-seizoen, maar malheur met zijn Ferrari-power unit verstierde dit feestje. De volgende halte op de kalender was het Circuit Gilles Villeneuve. Een baan waar de Alfa Romeo-coureur nog niet eerder reed. Toch zat het Zhou dit weekend mee. In de race zat hij wel kortstondig vast achter Mick Schumacher en Lance Stroll, maar hij vocht zich naarmate de GP vorderde steeds verder naar voren. Uiteindelijk kwam hij als negende over de lijn, wat werd omgezet in een achtste positie door een tijdstraf voor Alpine-rijder Fernando Alonso.

"Ik ben echt blij", opent Zhou tegen onder meer Motorsport.com. "Het is mijn voorlopig beste finish in de Formule 1. Het hele weekend verliep goed en vlekkeloos, ook de race pace was uitstekend. Ik had nooit verwacht dit resultaat te boeken op een circuit dat ik niet kende. Het geeft aan hoeveel potentie we als team hebben. De laatste keer dat we met beide wagens in de punten kwamen was in Bahrein. We hebben nu hopelijk een goed momentum te pakken voor de komende tijd."

Hoewel Zhou een uitvalbeurt incasseerde in Azerbeidzjan, was de Chinees daar wel aan een sterke GP bezig. Dat heeft hij meegenomen naar Canada: "In Baku hebben we een goede stap gemaakt", gaat hij verder. "Het lijkt erop dat we de juiste manier van werken hebben gevonden. Als team hebben we nu een goed pakket. Zonder die betrouwbaarheidsproblemen hadden we al meer punten gehad, maar het was in ieder geval fijn om eindelijk weer de finish te halen en ook nog eens in de punten."

Over twee weken geeft de Formule 1 het seizoen een vervolg op Silverstone, een baan waar Zhou naar uitkijkt. "In de Formule 2 was dit een van mijn favoriete banen", gaat hij verder. "Ik won daar vorig jaar, dus ik bewaar er goede herinneringen aan. Omdat ik de baan al ken, zit ik misschien vanaf de eerste training al op het niveau van de meer ervaren coureurs. Het middenveld is alleen wel ontzettend close. Het is van enorm belang dat we blijven knokken. Onze auto lijkt wel op bijna alle circuits te werken. In Canada val je de kerbstones hard aan en dat is met name ons zwakste punt. Ik ben blij dat ik alsnog punten heb gescoord. Dit belooft veel goeds voor de toekomst."