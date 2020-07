Red Bull hoopt op verbetering: "Hungaroring kan ons beter liggen"

Deze woorden klinken wat vreemd in de oren. Want is niet juist de Red Bull Ring in de voorbije jaren geliefd jachtterrein voor het team gebleken? Als Red Bull daar al niet kan winnen, waarom zou het dan wel lukken op een circuit waar Red Bull de afgelopen jaren beduidend minder heeft gewonnen? "Nou, om te beginnen heeft Mercedes in de afgelopen jaren veel minder goed gepresteerd op de Red Bull Ring dan dat met die auto's zou kunnen. Zo hebben ze problemen gehad met de hitte, maar de potentie was er altijd wel."

Upgrades voor GP Hongarije? "Iedereen werkt keihard"

Horner wil er vooral mee aangeven dat de snelle Red Bull Ring - na Monza het hoogste percentage volgas - op zich wel een Mercedes-baantje is. Daarnaast kwam Red Bull in Oostenrijk vooral tekort op de rechte stukken. Dat zal op de 'langzamere' Hungaroring een stuk minder pijn doen. Topsnelheid is daar niet per definitie doorslaggevend. "Ik hoop dat we competitiever zijn op de Hungaroring, dat is in ieder geval een heel ander circuit. Maar goed: blijft staan dat Mercedes momenteel erg sterk is. Het verschil tussen de eerste drie coureurs en alles daarachter was afgelopen weekend echt enorm. Max heeft het eigenlijk al goed gedaan door zo dicht bij [de Mercedes-coureurs] te blijven."

Informatie over eventuele upgrades voor de Hongaarse Grand Prix wil Horner nog niet geven. "Het duurt maar vijf dagen voordat we alweer in Hongarije rijden, dus we hebben niet veel tijd. Maar alle kleine dingen die we kunnen doen om de auto te verbeteren, zullen we natuurlijk wel uitvoeren. Dat is afgelopen week ook al het geval geweest. Voor mijn gevoel was de auto vorig weekend een stuk beter dan de week ervoor. Iedereen in de fabriek werkt nog altijd keihard."

Marko: Lay-out Hungaroring zou beter moeten zijn voor Red Bull

Nog los van eventuele upgrades denkt ook Marko dat Red Bull hogere ogen gooit op de omloop nabij Boedapest. "De lay-out van dat circuit geeft ons hoop. Qua rechte stukken heb je eigenlijk alleen maar start-finish en zelfs dat rechte stuk is niet zo lang. Verder zijn het alleen maar bochten. Op papier ziet het er dus wel iets beter uit voor ons", aldus de Oostenrijker tegenover Sky Deutschland. "Verder is het in Hongarije vaak warm en ook dat kan een voordeel zijn. We hopen al met al op een beter resultaat."

Verstappen wenste zelfs nog niet op de zaken vooruit te lopen. "Of het daar beter zal zijn voor ons? Een beetje misschien, maar ik verwacht dat Mercedes ook weer sterk is", verkondigt de Nederlander tegenover het Duitse RTL. "Op dit moment is dat sowieso lastig te voorspellen. Het korte antwoord is dat ik het niet weet, al hoop ik natuurlijk wel dat het iets beter gaat."