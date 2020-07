Marko: "Trillingen oorzaak problemen Verstappen en Albon"

Dat zei Helmut Marko, de adviseur van het team, vlak voor de eerste vrije training tegen de Oostenrijkse tv-zender ORF. “Het defect bij Max hebben we weten te lokaliseren en ook bij Alex denken we het te weten. Beide problemen werden veroorzaakt door het heftige gebruik van de kerbstones. Een deel [van de oplossing] is om nu van de kerbs weg te blijven. Dat kan natuurlijk niet tijdens de hele race en in de kwalificatie. Maar we hebben ook in enkele onderdelen wat versterkingen uitgevoerd. Dat is voor de stabiliteit. Voor een betere handeling hebben we grote aanpassingen gemaakt aan het bodywork.”

Red Bull is niet het enige team dat problemen ondervindt met de hoge kerbstones die zo karakteristiek zijn voor de Red Bull Ring. Ook Mercedes had al tijdens de race afgelopen zondag grote moeite met de stenen baanbegrenzers. Die leidden tot serieuze trillingen in het elektronische systeem van de versnellingsbakken aan boord van de auto’s van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Beide rijders kregen tijdens de race te horen de kerbs te mijden.

Balansproblemen

Verstappen kampte vorige week ook met balansproblemen en ook daarvoor zijn volgens Marko maatregelen genomen. “Die [aanpassingen] zijn moeilijk uit te leggen. Het is gelukkig droog vandaag. Ik hoop dat we hier onze balans terugvinden, want de weersvoorspelling voor morgen is heel slecht. Ik weet niet eens of we kunnen rijden morgen. Maar theoretisch gezien zouden we er dit weekend beter voor moeten staan dan in de vorige kwalificatie.”