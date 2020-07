Stewards behandelen protest tegen Racing Point op later moment

De wedstrijdleiding kwam op zondagavond met een statement waaruit naar voren komt dat Renault specifiek vraagtekens zet bij de brakeducts op de Racing Point RP20. De stewards willen nu eerst dat de technische afdeling van de FIA met een rapport komt. Pas als dat gereed is, kan de behandeling van het protest beginnen. Omwille van het onderzoek heeft de FIA de bewuste onderdelen van Racing Point vast in beslag genomen. Mercedes moet daarnaast de brakeducts van de auto van vorig jaar overhandigen, zodat deze eveneens kunnen worden onderzocht.

Racing Point rijdt dit jaar met een auto die zeer veel weg heeft van de wagen waarmee Mercedes vorig jaar wereldkampioen werd. Verschillende teams toonden zich niet gelukkig met het feit dat de RP20 zo sterk op de W10 lijkt, maar de meesten van hen hadden niet het idee dat Racing Point hiermee ook echt de regels overtreedt. Renault overwoog al eerder protest aan te tekenen, maar een week geleden bij de seizoensopener bleef het stil. Na een sterke race van Racing Point, waarin Sergio Perez en Lance Stroll als zesde en zevende aan de finish kwamen, besloot Renault, dat zich tevreden moest stellen met een achtste plaats, alsnog in actie te komen en formeel protest aan te tekenen tegen Racing Point.

Dat de Britse renstal bij het ontwerpen van de RP20 goed naar de W10 heeft gekeken, daar heeft het team zelf overigens nooit een geheim van gemaakt. "We hebben inspiratie gehaald uit de snelste auto van vorig jaar", zei Andy Green, de technisch directeur van Racing Point, eerder dit jaar tegen Motorsport.com. "Waarom zouden we dat niet doen? We gebruiken hun versnellingsbak en rijden met dezelfde power unit. En de versnellingsbak is ontworpen voor een ophanging waar een bepaalde filosofie voor de aerodynamica bij hoort." Daarnaast was Racing Point tot de conclusie gekomen dat er geen winst meer te behalen viel met de doorontwikkeling van de auto van vorig jaar. "En als je dan toch helemaal opnieuw begint, dan ga je niet naar de langzaamste auto op de grid kijken, of wel soms?"

Renault Formule 1-teambaas Cyril Abiteboul verwoordde zijn onvrede over het kopieergedrag van Racing Point eerder als volgt: “Ik heb nog niet eerder meegemaakt in de Formule 1 dat iemand zo trots is op het feit dat ze iets hebben gekopieerd. Het is hetzelfde als wanneer iemand die schilderijen vervalst erg tevreden is over een werk dat hij heeft nagemaakt. Hoe mooi het ook mag zijn, het is niet hetzelfde waard als het originele stuk.” Renault liet zondagavond weten zich te onthouden van verdere commentaar tot de stewards een besluit hebben genomen in deze zaak.

